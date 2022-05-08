10檔櫃買法人加碼股 有底氣

上周櫃買指數震盪整理走勢，6日櫃買指數雖然震盪收低196.17點、下跌1.20％，所幸周K線中止四連黑翻紅。本周盤勢拚重回200點整數關卡，其中上周法人主要買超之光洋科（1785）、漢磊（3707）、穩懋（3105）、明安（8938）等中小型題材股，本周走勢仍受到市場注目。

上周美股大幅震盪影響台股盤勢也有劇烈波動，加權指數周跌幅1.11％，櫃買市場因之前急跌，上周曾有反彈走勢，使得櫃買指數周累計仍上揚0.69％，周K線翻紅，而且6日櫃買指數收盤196.17點，仍略高於5日線195.58點，本周如能持續反彈，上方壓力有200點整數關卡，再來是月線201.22點。

6日三大法人賣超上櫃股票22.43億元，分別是外資賣超13.88億元、投信賣超7.01億元、自營商賣超1.54億元。上周的四個營業日合計法人賣超金額38.95億元，外資及投信各累計賣超22.79億元、19.83億元，倒是自營商累計買超3.67億元。

檢視上周法人逆向買超前十大上櫃熱門股，多為營運前景佳或是波段股價跌深股，前兩大光洋科、漢磊各累計買超分別為4,296張及2,695張，穩懋、瑞基、明安、廣積等買超量也突破千張，各為1,602張、1,368張、1,198張、1,014張；其餘法人買超量較多依序有：台半（993張）、中菲行（993張）、浩鼎（850張）等。

該法人買超題材股中，外資周主要買超光洋科4,296張、買超穩懋2,716張、買超漢磊2,622張、買超瑞基1,366張、買超廣積1,026張，令買超中菲行986張、千附836張、浩鼎831張；投信周主要買超台半576張，自營商也加碼台半470張、明安464張。

在6日盤勢震盪之際，法人主要買超股中，多達七檔抗跌，浩鼎、漢磊、明安等股價分別收高上揚3.04％、2.65％、2.38％，中菲行上揚1.40％，廣積及千附小漲，而近期波段股價跌深之穩懋則收平盤。