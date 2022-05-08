大盤上攻乏力 15檔中小型股扮先鋒

5月以來台股低檔盤旋，美國聯準會（Fed）升息落地也未能換回多頭人氣，上周4個交易日大盤平均成交值僅2,210億元左右，在缺乏攻擊量能的情況下，資金轉往貿聯-KY（3665）、希華（2484）等15檔低股本的個股進行著墨。

市場訊息多空紛陳，上市櫃公司首季財報與4月營收相繼揭曉，基本面反映在個股股價，不過整體環境面臨高通膨、大陸封城以及俄烏戰爭等利空阻攔，外資維持小買大賣的格局，加上技術面月、季線反壓在上，資金明顯縮手觀望，持續以低量進行反彈。

強勢股缺乏買盤推動連續性的攻勢下，指數上攻乏力，在多空明確表態之前，部分績優的中小型股鴨子划水反倒吸引法人目光。以股本低於50億元，且5月以來周轉率介於3～10％、法人買超逾千張的條件篩選則有貿聯-KY、希華、漢磊、致伸、穩懋、明安、明基材、鈺齊-KY、台驊投控、中化、合勤控、台表科、揚智、矽格及廣積等15檔個股。

其中貿聯-KY雖受大陸封城措施影響，4月營收較3月小幅衰退1.26％，不過其他地區產線正常運作，加上併購德商LEONI工業應用事業群帶來的效益，不僅4月營收創同期新高，且累計前4個月營收159.56億元也提前超越去年上半年營收。隨近期傳出特斯拉將在上海興建「第二工廠」，貿聯-KY也同步沾光，獲外資連5日買超，合計2,186張。

台新投顧副總黃文清表示，台股6日受美股大跌影響，電子與金融股淪為盤面重災區，預計大盤本周將呈現震盪打底格局，投資人可先留意業績展望正向族群、高股息殖利率的個股。

啟發投顧分析師趙彭博認為，美股財報周與升息不確定因素暫告段落，加上俄烏紛爭與大陸疫情也有和緩的跡象，大盤趁勢自16,219點反彈至16,783點，但遭遇月線及萬七整數關卡壓力，且所有均線皆呈下彎趨勢，整體架構還未到回升行情，選股上以業績成長、跌深反彈的中小型科技股為主。