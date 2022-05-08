15檔營收雙率雙增 蓄勢突圍

美聯準會（Fed）升息動向持續左右市場，近日美股上演大怒神，台股也隨之上沖下洗，6日大跌287點，值此之際，專家指出，上市櫃公司4月營收陸續公布，已有487家提前公布營收，包括慧洋-KY（2637）、聯電（2303）等15檔，4月營收年增、月增，吸引法人逆勢進駐，有望蓄勢突圍。

受到疫情及俄烏大戰影響，中國上海、昆山等地紛紛封城，造成供鏈大亂，截至目前為止仍有35家公司營收創歷史新高，半導體、生技及航運等是主流。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文表示，近期市場情緒悲觀，因縮表導致全球股市評價下滑，且受中國延長與擴大疫情封城，為第二季業績帶來下修風險，對產業鏈與終端需求面減緩等都有負面效應。不過，上海等周邊城市將有望復工，且近期台股回檔幅度大，目前已來到區間下緣，隨時有望展開反彈。

三大法人上周賣超台股191.39億元，惟營收雙增股吸引法人逆勢回補，包括慧洋-KY、聯電、創意、藥華藥、明基材、上銀、京元電子、瑞鼎、中磊、信邦、精測、凌通、杰力、鈦昇、IET-KY等15檔，法人在上周四個交易日買超0.26～27.59億元不等，且6日依然站買方。

面對美國聯準會（Fed）展開升息循環，高殖利率題材吸金，搭配換約、運價維持高檔、塞港未解、大陸各城陸續解封等利多，上周「航海王」趁勢揚帆，其中，慧洋-KY擁最大規模船隊，受惠中小型船舶需求攀升，且3、4月陸續有船舶換約調漲，4月營運表現亮眼，單月營收與稅前盈餘皆續創新高，後續隨運價指數反彈，法人持續看好散裝榮景。

外資近日對聯電出現回補跡象，已經連三買。本土大型投顧分析，聯電工控、伺服器等應用仍具成長動能，抵銷中國封城對消費性產品需求的影響，晶圓出貨及價格均上揚。隨南科P5 28nm進入量產，帶動第二季出貨量、平均單價（ASP）提升，法人預估，聯電本季營收將季增7～9％。

創意4月營收以17.77億元，創單月營收歷史次高，主要受惠委託設計（NRE）營收貢獻大舉拉高，且特殊應用晶片（ASIC）出貨規模維持高檔。創意7奈米、5奈米人工智慧（AI）晶片NRE開案量明顯成長，法人看好，創意今年營收將逐季成長。