mini LED設備商惠特（6706）公布第一季財報，由於業內、業外皆美，惠特首季獲利3.81億元，年增122.81％，創掛牌以來單季新高紀錄，每股稅後純益5.18元，賺逾半個股本，一季就賺贏去年上半年，成為第一季mini LED相關供應鏈的大贏家。

由於惠特在mini LED晶片的點測、分選設備享有極高的市占率，隨著陸廠、台廠在mini LED上持續擴產，加上代工的大客戶今年看mini LED需求維持穩健情況，替惠特2022年度的業績增添想像空間，惠特已敲定將於本月12日召開線上法說會。

根據惠特公布的第一季財報，雖然毛利率、營益率較上季度雙雙下降，但營益率年增2.4個百分點，稅後淨利率重返20％以上，較去年同期勁揚6.5個百分點，寫單季次高紀錄，加上業外獲利9,700萬元、每股獲利貢獻度達1.32元，激勵第一季獲利攀升至3.81億元，年增122.81％、季增18.7％，每股稅後純益5.18元，創下掛牌以來單季新高紀錄，一季的獲利就賺贏去年上半年。

據mini LED廠富采對今年度的景氣展望，儘管總經因素變數很多，但是2022年mini LED需求穩健；mini LED TV背光需求蠢動，比去年同期成長很多，有更多國際大廠洽談明年度的案子，但是起來的速度比預期慢；顯示屏則受到大陸動態清零導致的封城略有影響，不過整體來說，富采的擴產計畫將如期完成，第二季底可望釋放新產能，預估2022年富采mini LED營收占比維持至少三成，但占晶電營收比重達40％。

惠特董事會已經決議要配發現金股利10元，股息創下歷史新高的水準，盈餘發放比率達71.5％，惠特的股價則受加權指數下滑而修正，以上周五收盤價162.5元計算，隱含現金殖利率攀升至6.15％，惠特將在6月24日舉行股東常會，通過盈餘分派案。