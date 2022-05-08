台積電殺破500可能嗎？專家曝防線

受到費城半導體指數崩殺5%拖累，台積電周五（6日）股價重挫14元（或2.5%）、收在528元，再度失守所有均線，離前低523元僅一步之遙。外資先前給予台積電最悲觀情境的股價480元，下檔空間不到一成，而國內法人也提醒，若台積電523元低點再守不住，下次就回測500元大關，下探491元低點，留意台積電的投資價值是否浮現。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，科技股引發大風暴，首要背景是今年通膨惡化，聯準會升息縮表，以及俄烏戰爭，使得科技股外在環境徹底改變，因此科技股的估值大幅下調。

外界好奇，為何科技股的營收和EPS優於預期，但股價仍持續下跌呢？他舉台積電第一季財報為例，各項數據擊敗市場預期，4月14日法說會後，從578元跌到現在破底的526元。上次法說會1月13日，股價上漲到688元，創今年最高。顯然問題不在財報本身，而是現在科技股的外在環境，遠不如三個月前。因為在這三個月之中，通膨惡化、俄烏戰爭開打，且聯準會升息越來越鷹派立場。

蔡明彰說，沒有人認為今年台積電的EPS會衰退，去年賺23元，今年估32元，成長39％，但去年股價最高679元、本益比最高為30倍，今年最高價688 元，最高本益比降至23倍，去年最低價518 元的最低本益比23倍，今年迄今最低價523元的最低本益比降至16 倍。

他提醒，台積電的最高及最低本益比都大幅下修了。換言之，台積電最低本益比每下降一倍，股價就會破底，再跌32元，如果523元的低點再守不住，下次低點就下探491元，回測500元大關。

而外資也築起台積電股價底部三道防線，2021年低點518元、500元整數大關，以及最悲觀情境中賦予480元股價，目前下檔空間不到一成，留意台積電投資價值是否逐漸浮現。

（中時新聞網 吳美觀）

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