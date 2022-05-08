台股「空」軍來襲 內資逆勢加碼名單曝光

台股周K線連2黑，單周下跌183.98點，日均量急縮至2,210.88億元，能否守穩4月27日前低1,6219.41點，將為短線觀盤重點；此外，本土投信已連第17周站在買方，上周力挺台股61.79億元，單日連續買超天數也達17個交易日，今年以來加碼金額已突破1,300億元，內資無懼市場震盪，頂著頭盔戴也要往前衝。

投信近5日買超前10大上市個股依序為永豐金（2890）9,456張、開發金（2883）8,530張、英業達（2356）7,064張、慧洋-KY（2637）6,456張、第一金（2892）6,070張、華航（2610）6,032張、長榮航（2618）5,420張、聯電（2303）5,234張、長榮（2603）4,931張、元大金（2885）4,870張等；金融股、航運股仍是內資買盤加碼重點。

升息、通膨及戰爭三大利空都沒有改變，中國大陸長三角實施封城，台廠4月營收負面效應湧現，且台灣疫情攀升，讓台股指數尚未落底，新光投信認為，個股股價跌深或有反彈機會，操作策略買短不買長。法人認為關鍵觀察指標，主要看第二季終端消費需求，邁入第三季後是否能回溫；投資人瞄準持有獲利能力、財務體質較為穩健的個股，度過第二季震盪行情，下半年股市較有表現機會。

台股4月以來回檔幅度不小，大盤點位目前處於區間下緣，隨時可能展開彈升行情，只是在全球變數未除，包括俄烏戰爭持續、中國封城等影響之下，台股將維持區間震盪走勢；保德信投信表示，市場對經濟可能出現衰退有所疑慮，美國第一季GDP意外衰退1.4％，為疫情大流行以來首見的下滑，讓市場憂心未來若美國GDP再度下滑，經濟可能出現衰退，加上金融市場擔憂6月縮表的貨幣緊縮，會造成另一波的影響。

投信近5日賣超前10大上市個股依序為友達（2409）17,221張、中鴻（2014）12,150張、華邦電（2344）9,553張、中信金（2891）8,609張、臺企銀（2834）5,994張、新光鋼（2031）4,149張、全新（2455）3,530張、中磊（5388）3,164張、啟碁（6285）2,399張、華通（2313）2,206張等。

在債券利差下行、台股企業獲利仍上修加持下，台股5月有望小幅反彈，俄烏戰事已超過兩個月，市場利空鈍化，台股本益比已修正至12～13倍的合理區間；凱基投信指出，第二季行情仍以震盪視之，主因原物料價格上揚導致通膨上漲，對企業獲利的影響程度，約需一到兩季才會顯現，成本壓力能否成功轉嫁給消費者，目前尚不明朗，需視第三季拉貨狀況而定。加上美國聯準會鷹式升息，股市較難有大幅表現空間。

（旺得富理財網 黃順德）