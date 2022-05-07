16檔反攻機動隊 有看頭

長榮、中信金、貿聯-KY、中興電、金像電、合勤控等各擁題材，業績展望正向

為抑制通膨，美國聯準會(Fed)啟動密集升息行動，引來市場對經濟衰退的憂心，美台股市同遭空頭轟炸。市場專家表示，目前投資先留意業績展望正向的族群，配合高股息殖利率等條件，挑選包括長榮、中信金、巨大、金像電等16檔個股，機動操作之餘，也能同步掌握反攻契機。

法人強調，按上述的選股原則，運輸股的長榮、慧洋-KY、長榮航，金融股的中信金及開發金，外銷概念股如貿聯-KY、美利達及巨大，綠能相關如中興電、永冠-KY及世紀鋼，伺服器及網通股如金像電、博智、信驊、合勤控及中磊等16檔，投資人均可伺機布局。

第一金投顧董事長陳奕光分析，2022年股市操作與匯率關係密切，美元及日圓走勢，牽動市場資金動向，觀察美國升息時間軸，落在3、5、6、7、9、11、12月，越接近時間點，越易造成股市大幅震盪，操作上，反彈時要跑，大跌時搶短。

他建議採大樹「TREES」投資法，從運輸、金融、外銷概念、綠能、伺服器及網通等，挑選個股布局。以運輸股為例，中國大陸五一長假後將復工，遞延貨量集中釋出，短線塞港壓力將增加，加上5月12日美西碼頭工人談判登場，船公司6月將再調漲附加費，有利運輸股後市。

新台幣貶值有利出口產業，2022年第一季新台幣貶值3.37％，第二季以來再貶值3.17％，從過去經驗來看，汽車零組件、高球頭、工具機、自行車等外銷概念股，除業外的匯兌收益外，本業毛利率也會改善。

台新投顧副總經理黃文清指出，台股周跌幅1.11％，電子與金融股皆為重災區，美股波動劇烈，本周台股反攻力道要看美股臉色，建議操作宜保守，可留意業績展望正向族群、高股息殖利率個股的投資機會。

兆豐投顧董事長李秀利也說，通膨疑慮與美債殖利率、恐慌指數齊飆，美股反彈後暴跌，台股6日結束反彈走勢跳空重挫，雖5分鐘線低點墊高，且日K線留下影線，但由於全球股市尚未回穩、股市震盪加劇，為台股反彈格局增添變數。

加上外資持續提款台股，她建議少量操作，以題材股搶反彈，重點放在電動車、電池儲能、伺服器等類股，操作宜短進短出，手腳得快。

安聯投信台股團隊指出，近期美股走勢波動，雖美國聯準會未考慮採取激進升息步調，但市場仍擔憂因物價與通膨問題，可能會導致進一步採收緊政策，市場缺乏信心。

現階段市場充斥較多短線資金，加上低接買盤力道不夠，盤勢易忽漲忽跌、波動較大；從資金流向來看，操作保守以對。