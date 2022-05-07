外資本周提款1類股 爆砍這檔逾18.5萬張

內憂外患、利空紛陳，周五台股一度下挫383點，尾盤跌幅稍有收斂，終場下跌287點或1.72%，苦守16,400關口；本周下跌183點或1.11%，周線連2黑。籌碼面部分，本周外資賣超193.48億元、投信買超61.95億元、自營商賣超59.71億元，三大法人合計賣超191.23億元。

據統計，外資近5日買超上市股票前10名依序為友達（2409）、陽明（2609）、長榮（2603）、長榮航（2618）、元大台灣50反1、群創（3481）、鴻海（2317）、慧洋-KY（2637）、遠傳（4904）、華邦電（2344）。其中，友達獲外資累計買超7萬3575張、陽明4萬8752張、長榮3萬9679張。

外資近5日賣超上市股票前10名依序為新光金（2888）、台新金（2887）、開發金（2883）、中鋼（2002）、富邦金（2881）、元大金（2885）、大成鋼（2027）、永豐金（2890）、台積電（2330）、元大台灣50（0050）。其中，外資累計賣超新光金18萬5818張、台新金5萬3996張、開發金3萬7811張，這3檔成為主要開鍘標的。

從數據中可知，外資近期多半調節金融股，選而敲進傳產及面板股。展望大盤，國泰證期顧問處協理簡伯儀分析，日KD指標目前處在低檔鈍化，從量能來看，近期量能持續萎縮，顯示市場存在不確定，雖然籌碼面轉佳，但整體資金、法人、技術面仍未明顯偏多，即便指數有機會築底反彈，操作上仍不宜過度追價。

（時報資訊 廖小蕎）