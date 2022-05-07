生技夯股變地雷？賴憲政曝7檔恐高套

本土疫情狂燒，確診人數激增，今（7）日更一舉衝破4萬大關達4.6萬人，生技股成近期盤面焦點，法人認為，新手較適合已有實際營收的醫材、保健食品、原料藥類股，持股比重別逾2成，而本波最早上攻的快篩試劑族群，啟發投顧分析師賴憲政點名瑞基、泰博等7檔有高套風險；國泰證期顧問處經理蔡明翰則認為，短線雖可偏多操作，但別只看確診數字，宜從資金流、技術面審視退場時機。

外界依據台灣過去防疫經驗，參考香港及紐西蘭的染疫率預估，台灣整體染疫率為 15%，約達 345 萬人，高峰落在5~7月，也使防疫生技股近期又成盤面寵兒。

新藥族群適合中長期投資人 建議衛星持股

然而，生技產業艱澀難懂，研發期又長，一般投資人不易介入，法人認為，新手應以有實質營收獲利的個股為主，如醫材、保健食品、原料藥等，至於爆發力強的新藥族群，較適合能持有3年以上的中長期投資人，並建議別重押，資金配置低於2成，視作衛星持股即可。

國泰證期顧問處經理蔡明翰認為，隨確診人數增多，包含原料藥、學名藥、藥品通路、保健食品都呈全面性轉強，短線在疫情升溫的環境當中，預期續有強勢表現，目前仍可維持偏多操作。

他也提醒，近期各地篩檢需求大增，檢測、快篩廠商營運增溫，但股市會領先反應，股價一定會比疫情先見到高點後拉回，最好不要只按訊息面來決定操作策略，而應從資金流、技術面角度審視，由於生技股股本小、股性活潑，一旦族群轉弱就應立即退場，更別輕易加碼。

人稱「股市憲哥」的啟發投顧分析師賴憲政則認為，近期台股多日成交量低於2000億元，對市場資金集中在生技相關個股，目前最夯的快篩概念股已來到高檔警戒區，示警瑞基、寶齡富錦、亞諾法、泰博、ABC-KY、雃博、優盛等7檔，此時介入有高套風險，不可不慎。

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（旺得富理財網 李宗莉）