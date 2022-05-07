IMF報明牌 3類股勝算大 專家曝爆發時點

美股急殺加上國內疫情正酣，投資人心好慌。展望5月行情，專家據歷史經驗，認為台股4月罕見重挫千點，通常隔月都有大反攻，本月有機會跌深反彈，但發動時間點將落在11日美國4月CPI（消費者物價指數）出爐後，且IMF（國際貨幣基金）揭示今年僅出口能源、金屬、農糧的經濟體才能維持成長，也代表鎖定這3大產業勝算較大。

萬寶投顧投資總監蔡明彰表示，受通膨、升息、戰爭3大利空衝擊，台股4月重挫1100點，是2020年3月新冠疫情最嚴重時狂跌1584點之後，再見月跌千點，不過每次大跌千點後，隔月都見大反攻，2020年4月上漲1284點，所以5月台股可望跌深反彈。

以樂觀的情境分析，台股從16219點波段低點，有機會反彈1000點，目標上看17200點，但必須滿足2項要件。

首先是5日FOMC會議如預期升息2碼，並公布每月上限950億美元的縮表計劃，激勵台股當天利空出盡，成交量也略放大至2500億元之上，但仍留下上影線，代表上檔賣壓偏重。

其次是11日美國將公布4月CPI，雖民眾出遊及房租上漲，通膨仍居高不下，但蔡明彰判斷，油價回落及二手車價格下跌，4月CPI再創40年新高的機率不大，有機會較3月的8.5％下降，屆時將是合適的切入點。

至於現在買什麼股票最有效率、最有績效，他建議參考IMF的說法。IMF認為，今年出口能源、金屬、農糧的經濟體才能維持成長，也就是鎖定這3大產業，勝算較大。

但3大產業在台股要適度調整，他以能源為例，台灣缺乏原油、天然氣、煤炭的上市公司。塑化股以生產中間原料為主，現階段終端需求不佳，產品無法轉嫁使利差縮小，所以塑化股今年沒有表現，但台灣缺電，因此能源股可轉向綠電概念股、風電、太陽能、儲能等。

蔡明彰並指，買股票不是買不跌個股，是該買會漲的個股。有些電子股已跌到合理價位，或許跌不下去，但也漲不起來，一般投資人資金有限，建議做最有效率投資。

他以前股王大立光第1季EPS 41元為例，若扣除40％匯兌收益，本業僅賺24 元，從失守2016年指數7200點起漲時的1790元價位，就可知目前千金電子股，一旦景氣反轉，將跌到不可思議的地步，電子股仍難擔綱反彈主角。

（旺得富理財網 李宗莉）