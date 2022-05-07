16檔三率三升後勁強 這檔法人狂敲5萬張

近期全球股市因戰爭、通膨、升息等多重利空而動盪不已，台股今年來也因外資提款下跌一成，惟上市櫃公司第一季營運暢旺仍占多數，特挑選首季財報「三率三升」，計有長榮、長榮航、慧洋-KY等16檔有優質基本面為後盾個股，可伺機布局或逢低回補。

市場原本期待美國聯準會5月確定升息2碼後，有望利空出盡，可惜美股激情上漲才一天，就來了一記回馬槍，遭遇重挫逾千點強震，拖累台股反彈失利。

第一金投顧董事長陳奕光認為，市場資金仍相當充沛，尤其壽險、上市櫃公司及海外基金，至於股市回檔到何時，才會吸引上述資金的進場布局，要靜待匯率、債市趨於穩定，在此之前，投資人可挑選基本面佳個股，伺機布局，若股價已回檔頗深尤佳。

台股進入財報發布高峰期，已有410餘家企業公告第一季財報，挑選第一季毛利率、營業利益率、稅後純益率較去年同期成長，且近五個交易日三大法人買超的個股依序有：長榮、長榮航、慧洋-KY、中華電、聯電、新唐、欣陸、南亞科、華邦電、矽格、力積電、中鼎、明基材、鈺齊-KY、中砂、台表科等。

觀察上述法人進場布局的個股中，電子及傳產比重各半，電子股著眼於跌深、基本面不差者，買點逐步浮現，聯電、南亞科、華邦電股價已六個交易日不破前低，記憶體第二季價格有機會與第一季持平，法人因而展開回補相關個股。

至於傳產股中的長榮航為國境解封的旅遊概念股，慧洋-KY受惠BDI指數上漲，散裝船需求提升。

統一投顧董事長黎方國認為，大陸封城一個月將氣勢疲弱的電子股再往深淵推一把，但大陸終究會解封，隨著業務開始運轉，生產、貨運與消費可望恢復，在此預期下，相關個股可提前布局。

特別的是，貿聯-KY股價於5日創344元歷史新高，在盤勢下挫環境中顯得格外亮眼，凸顯資金已卡位大陸解封後，電動車供應鏈完全恢復量產的利多，也是台股弱中透強的代表，另像是電動車電池隔離膜廠明基材，也在法人布局之列。