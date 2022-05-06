買台積遭套想攤平? 達人曝安全進場3指標

美國股市周四重挫，完全吐回前一交易日的漲幅，其中費城半導體指數大跌5%，拖累今(6)日台積電股價走勢，早盤一度下跌16元，最低來到526元，終場下跌14元收在528元，台積電股價跌跌不休，也讓部分套在高點的股民持續加碼攤平相當崩潰，投資達人股海老牛則表示，可掌握3項指標，判斷股價是否止穩回升再進場。

台積電早盤跌幅逼近3%，市值大減4149億元，來到13.64兆元。台積電從1月以來下跌逾150元，但股東人數不增反減，上周股東總人數突破130萬人，達132萬9364人，再創歷史新高，單周增加4萬6889人。

鏡週刊報導，投資達人股海老牛指出，在以下3大訊號浮現時，再建議加碼買進台積電，首先是股價波段低點523元重要支撐不能破，其次是觀察股價何時從底部翻揚出現長紅K棒，而且搭配籌碼面外資要由賣轉買，第3點則是周線和月線出現黃金交叉，符合上述3項條件進場，就會相對安全。

台積電跌不停，網友則表示，「只要美股繼續跌，台積電就不會漲只會被提款」、「之後變成500以下台積電是天上禮物」、「其實只看殖利率就知道台積根本不值這個價碼」；但仍有很多人對台積電很有信心，紛紛表示「大家都不知道台積電的未來，趁機撿好撿滿」、「 現在買，漲到600元可以賺多少，想想就激動」、「真的不要看太短」、「這幾年都1月飆完最高點，等明年1月吧」、「台積電去年就盤了1整年」。

（中時新聞網 邱怡萱）

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