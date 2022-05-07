16檔投信認養股 這一檔買近7.5萬張

台股行情震盪加劇，外資6日再大手筆賣超235.58億元，加權指數重跌287點，再度摔落5日線下、僅勉強守住16,400點關卡。但投信法人對台股依舊不離不棄，已連續17個交易日加碼，包括長榮航（2618）、元大金（2885）等獲重金聚焦，成本季績效潛力軍團。

PGIM保德信高成長基金經理人葉獻文指出，近期市場大幅回檔的主因，在於戰爭導致油價居高不下，通膨疑慮再起，使金融市場對下半年整體需求面展望悲觀，加上美國首季GDP萎縮1.4％，經濟有下滑之虞，且通膨趨勢將影響美聯準會（Fed）貨幣政策的緊縮速度，導致市場走勢大幅波動。

在利空籠罩下，外資持續賣超，2022年來累計賣超金額高達7,378.23億元。僅投信法人無懼市場震盪，2022年來買超金額達1,302.89億元之多。

據統計，投信法人連買11～23日，累積加碼逾千張的個股，包括長榮航、元大金、永豐金、光寶科、富邦金、力積電、台化、和碩、台塑、南亞科、英業達、台灣大、健鼎、智邦、國巨、華碩等；其中，包括華碩、台塑、和碩、台化、元大金、南亞科、英業達等，目前現金殖利率都在5％以上。

長榮航積極搶攻貨運市場，第一季獲利達33.5億元，創同期新高，每股盈餘（EPS）為0.64元，雖低於上一季，但創2017年第四季以來單季次高，也扭轉過去二年首季皆虧損的態勢，反映貨運市況熱絡。

在升息趨勢下，市場普遍看好金融股受惠，雖然近日外資研究機構已開始出現轉趨保守言論，但投信對元大金、富邦金、永豐金依舊愛不釋手，連續20天以上買超，三檔目前殖利率皆仍在4％水準之上。