台股市值狂掉 恐面臨50兆元保衛戰

證交所統計，5月6日台股收16,408點，周跌183.98點，跌幅約為1.11％，產業別方面，漲幅以航運類指數上漲4.16％為最大，跌幅以電器電纜類指數下跌4.76％最大。受到關注的是，台股市值狂掉至50.94兆元，市場對台股指數認為恐有低點，下一步恐面臨50兆元關卡保衛戰。

證交所統計，集中交易市場本周成交值為8,830.97億元，全體上市股票成交值為8,334.77億元，股票成交量周轉率為1.57％。

各產業上市股票成交值前三名為：半導體類2,726.51億元，占全體上市股票交易金額32.71％；航運類1,732.22億元，占比20.78％；電子零組件類700.92億元，占比8.41％。

本周成交量轉率前三名產業為：航運類7.12％、電器電纜類7.06％、化學工業類4.69％。

累計今年年初開盤迄今共79個交易日，集中市場總成交值為23.44兆元，市場日均值為2,966.67億元，股票成交量周轉率為43.69％，股票日均量周轉率為0.55％。

證交所統計，5月6日全體上市公司市場總值為50.94兆元，周市值減少5,580.58億元，減幅1.08％。

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