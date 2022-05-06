半導體股災難還沒完?專家曝這天前別接刀

在聯準會激進升息和縮表壓力下，科技股首當其衝，費城半導體指數周四（5日）崩殺5%，相較道瓊指數3%跌幅來得重，影響所及，周五台股盤中重挫逾380點，台積電、聯電等半導體權值股再度淪殺盤重心。分析師警告，現階段搶跌深電子股反彈，操作難度很高，將腹背受敵，等待下周1核彈級數據出爐，5月11日美國公布4 月CPI（消費者物價指數），確定沒有高於8.5％，再介入，並提醒，這波電子股大跌已動搖長期持股信心，因此會利用5～6月的跌深反彈趁機減碼。

受到美科技股大跌拖累，台股今（6）日早盤一度大跌逾380點，最低來到16,312點，跌幅逾2%，跌破所有均線支撐。電子權值股成重災區，台積電盤中暴跌16元（或2.9%）；聯發科大跌33元（或3.9%）；聯電下殺1.7元（或3.4%），不過午盤跌幅已逐漸縮小。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，電子指數今年來已連跌4個月，累積套牢籌碼空前龐大，這是2008年金融海嘯之後，電子股套牢最嚴重的一次，所以一旦出現跌深反彈，股價漲到某個程度，就會面臨上檔層層的解套賣壓。

他分析，不只台股的電子股有這情況，美股科技股也是如此，那斯達克 4 月大跌13.3％，跌幅創2008年金融海嘯來最大，代表美股科技股套牢一大堆籌碼。再看費半指數狀況更不妙，今年才過4個月，已完全吃掉2021年全年漲幅，暗示今年下半年起全球疫情大解封，半導體過去兩年的疫情紅利消失，半導體景氣高峰在今年上半年，明、後年可能供過於求。

蔡明彰指出，如果疫情紅利消失，科技股將走下神壇，「江湖出來混的總是要還」。許多科技股將揮別過去兩年暴利時代，今、明兩年起逐漸回到2020年以前正常獲利水準，目前股價雖已下跌一段，但仍遠高於疫情前平均價位。他強調，「科技股股價最大威脅不是解套賣壓，而是疫情紅利消失後的長期籌碼鬆動」。

蔡明彰提醒，現階段搶跌深電子股反彈，操作難度很高，將腹背受敵，等待5月11日美國公布的4月CPI（消費者物價指數），確定沒有高於8.5％，再介入，同時留意，今年這波電子股的大跌已動搖長期持股信心，因此會利用 5～6月的跌深反彈趁機減碼。

而財信傳媒董事長謝金河也表示，美股壞消息還沒結束，6月要開始縮表，升息還會繼續，4月美國CPI數字應該比3月低，5月全球股市有喘口氣反彈的機會。到了下半年度，CPI會不會降到4%以下？這才是核心焦點。

（中時新聞網 吳美觀）

延伸閱讀

半導體4月慘跌淪重災區 分析師曝反彈時機

愈跌愈夯！三檔半導體ETF 25萬人搶買