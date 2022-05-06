5月6日一分鐘強弱勢股

5月6日一分鐘強勢股

公司

漲幅（％）

強勢原因

意德士(7556)

10.00

EUV設備供不應求，ASML擬擴大產能，相關業者營運看旺

亞矽(6113)

10.00

Q1稅後淨利3,521.8萬元，年增2.84倍，股價跳空漲停

東科-KY(5225)

9.98

去年Q4遞延訂單挹注，加上生產重心轉移，Q1較去年虧轉盈

明基醫(4116)

9.93

與康科特合資成立明悅智醫，打造數位牙科一條龍平台

凱鈺(5468)

9.86

外資力挺，尾盤放量拉漲停，股價站上2007年以來新高

達邦蛋白(6578)

9.79

受惠海外客戶轉單效益顯現，上半年營收可望逐月成長

惠光(6508)

8.79

俄烏戰爭帶動肥料報價節節攀升，自結首季EPS1.06元

斐成(3313)

7.84

全球糧食等大宗原物料價格居於高檔，首季營收年增逾兩成

耿鼎(1524)

7.75

Q1獲利5,797.6萬元，不僅年增1.68倍，且直逼去年全年

亞諾法(4133)

7.05

本土疫情急速增溫，檢測市場需求驟增，短線跌深反彈


製表：柯宗沅

5月6日一分鐘弱勢股

公司

跌幅（％）

弱勢原因

神準(3558)

9.93

4月營收恐受華亞廠移工群聚確診事件影響，資金逢高調節

亞聚(1308)

9.90

油價飆漲壓縮利差空間，Q1稅後淨利僅2.31億元，年減近六成

兆遠(4944)

9.88

擬減資4.39億元彌補虧損，並於Q4停止藍寶石基板生產

矽力-KY(6415)

9.86

外資提款台股，高價集團淪盤面重災區，拱手讓出股王寶座

潤泰全(2915)

9.82

董事會決議每股配息5元，配息率僅22.23％，創近5年新低

中鴻(2014)

9.78

疫情、塞港及成本攀升影響，Q1獲利5.01億元，年減70.52％

力旺(3529)

9.77

4月營收創單月新高，惟上臨月線反壓，且外資連3日賣超

智易(3596)

9.50

Q1稅後淨利年減14.21％，三大法人單日聯手大賣2,348張

創惟(6104)

9.22

4月營收月減20.91％，投信連5日賣超，股價回測200日均線

聚陽(1477)

9.17

受換季影響，4月營收創今年新低，外資單日大賣逾5千張

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組