5月6日一分鐘強弱勢股
5月6日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅（％）
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強勢原因
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意德士(7556)
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10.00
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EUV設備供不應求，ASML擬擴大產能，相關業者營運看旺
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亞矽(6113)
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10.00
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Q1稅後淨利3,521.8萬元，年增2.84倍，股價跳空漲停
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東科-KY(5225)
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9.98
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去年Q4遞延訂單挹注，加上生產重心轉移，Q1較去年虧轉盈
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明基醫(4116)
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9.93
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與康科特合資成立明悅智醫，打造數位牙科一條龍平台
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凱鈺(5468)
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9.86
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外資力挺，尾盤放量拉漲停，股價站上2007年以來新高
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達邦蛋白(6578)
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9.79
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受惠海外客戶轉單效益顯現，上半年營收可望逐月成長
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惠光(6508)
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8.79
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俄烏戰爭帶動肥料報價節節攀升，自結首季EPS1.06元
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斐成(3313)
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7.84
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全球糧食等大宗原物料價格居於高檔，首季營收年增逾兩成
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耿鼎(1524)
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7.75
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Q1獲利5,797.6萬元，不僅年增1.68倍，且直逼去年全年
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亞諾法(4133)
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7.05
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本土疫情急速增溫，檢測市場需求驟增，短線跌深反彈
製表：柯宗沅
5月6日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅（％）
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弱勢原因
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神準(3558)
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9.93
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4月營收恐受華亞廠移工群聚確診事件影響，資金逢高調節
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亞聚(1308)
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9.90
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油價飆漲壓縮利差空間，Q1稅後淨利僅2.31億元，年減近六成
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兆遠(4944)
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9.88
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擬減資4.39億元彌補虧損，並於Q4停止藍寶石基板生產
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矽力-KY(6415)
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9.86
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外資提款台股，高價集團淪盤面重災區，拱手讓出股王寶座
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潤泰全(2915)
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9.82
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董事會決議每股配息5元，配息率僅22.23％，創近5年新低
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中鴻(2014)
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9.78
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疫情、塞港及成本攀升影響，Q1獲利5.01億元，年減70.52％
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力旺(3529)
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9.77
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4月營收創單月新高，惟上臨月線反壓，且外資連3日賣超
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智易(3596)
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9.50
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Q1稅後淨利年減14.21％，三大法人單日聯手大賣2,348張
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創惟(6104)
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9.22
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4月營收月減20.91％，投信連5日賣超，股價回測200日均線
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聚陽(1477)
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9.17
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受換季影響，4月營收創今年新低，外資單日大賣逾5千張
製表：柯宗沅
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