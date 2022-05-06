外資賣超235億 電金軟腳 農糧股逆勢回神

升息、通膨、財報利空衝擊，美債殖利率、恐慌指數飆，隔夜美股重挫，道瓊指數崩跌千點，那指及費半指數跌5％，標普500跌幅來到今年來第2大。台股ADR全倒、台指期走跌，今日台股開跌205.01點、報16,491.11點，電金權值股乏力，盤中一度大跌383.95點，下探至16,312.17點，尾盤跌幅收斂，最終下跌287.92點或1.72％，收16,408.2點、丟失短均，成交量2,458.77億元。本周下跌183.98點或1.11％，周K連2黑。

今日外資（不含外資自營商）賣超235.5808億元，投信買超1.6929億元，自營商賣超46.5678億元，三大法人賣超280.45億元。外資操作又轉向，今將昨日買超額全數拿走，本月來累計賣超193.48億元，今年來累計賣超7,378.23億元。

盤面上綠一片，僅航運、通網翻紅。散裝航運股慧洋-KY（2637）、台驊投控（2636）、裕民（2606）意外強勁；貨櫃三雄兩紅一黑，長榮（2618）漲近1％、陽明（2609）穩於盤上、萬海（2615）跌近1％。中華電（2412）領漲通網股、台灣大（3045）挾量小漲。電子股殺聲隆隆，晶圓雙雄ADR分別收跌4％、4.4％，台積電（2330）一度觸及526元今日最低，收跌2.58％、報528元，市值再度低於14兆；聯電（2303）開低後緩步拉抬，收跌1.12％、報48.55元。日月光投控ADR收跌4.78％，日月光投控（3711）收跌2.74％、報95.9元。其餘如鴻海（2317）、聯發科（2454）跌幅相對較輕。高價股跌深，矽力-KY（6415）、力旺（3529）打入跌停，信驊（5274）、AES-KY（6781）、世芯-KY（3661）大跌逾7％，緯穎（6669）、亞德客-KY（1590）跌逾3％，大立光（3008）、譜瑞-KY（4966）、祥碩（5269）、旭隼（6409）均跌逾2％。

金融股收跌1.67％。權值股富邦金（2881）擬派利4元，現金股利3.5元創史高但仍不如預期，加上外資昨轉賣超4,000餘張，今收跌4.3％、領跌金融股；國泰金（2882）昨同樣遭外資大幅賣超，今收跌1.77％。高雄銀（2836）、台新金（2887）、臺企銀（2834）跌逾2％；永豐金（2890）、新光金（2888）、合庫金（5880）、華南金（2880）、兆豐金（2886）、元大金（2885）、開發金（2883）跌逾1％。值得關注的是，農糧概念股歷經短線修正後，今再度成為資金避風港，化工股的中碳（1723）、興農（1712）；東鹼（1708）漲幅落在2％-3％不等，台肥（1722）站穩盤上，食品股的福壽（1219）漲幅也有2％以上。

內憂外患、利空紛陳，台股苦守16,400；觀察今日資金流向，電子占49.42％、半導體占29.91％、航運占17.53％。群益投顧建議，現階段僅宜針對傳產強勢題材小族群，擇強應對為主，跌深股以搶短操作，勿過度追高。康和證券投資長陳志豪則表示，利空消化告段落，反彈持續性可期待。

（時報資訊 廖小蕎）