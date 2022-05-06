5/6盤中熱門焦點股

今（5/6）日盤中熱門焦點股摘要，僅供參考：

（1） 高價股跌昏頭 矽力-KY及力旺雙殺跌停

美股一日漲一日跌，5日四大指數跌3.12～5％之間，尤其科技股及半導體股跌勢最慘，引發台股今（6）日開盤直接跳水，盤中一度大跌384點，盤面股價上漲者寥寥可數，高價股更成為提款對象，股王矽力-KY（6415）及千金股力旺（3529）一早雙殺至亮燈跌停。

矽力-KY今天股價跌停為2,515元大跌275元，信驊股價也一度來到2,500元大跌230元，股王、股后雙雙大跌，展開「競跌」，誰跌的少，誰就是股王；然而轉眼之間幾個月內，台股股王已掉到2,500元附近，股價不只腰斬；至約9點45分前後，二檔股王股價都在2,515元，形成「勢均力敵」的狀態。

力旺早盤也數度閃見跌停「綠燈」，此外，台股目前剩七千金，股價跌幅都在約3％至跌停之間，大立光是千金股中今天最抗跌，早盤股價一度來到1,590元跌幅約3％，跌破1,600元。

而緯穎今天大跌逾30元，股價跌破千元，最低來到996元，跌幅約在3～4％之間；AES-KY今天面臨900元關卡保衛戰、跌幅近7％，世芯-KY摜破900元關卡，也跌近7％，亞德客-KY跌逾5％、股價面臨800元關卡保衛戰；聯發科早盤也再度來到800元關口，最低808元大跌33元，隨後小幅拉升至約816元跌25元。

（工商時報 呂淑美）

（2）無畏台股嚇挫 生醫題材4小兵活跳跳

美股狂瀉，台股殺逾300點。檢測族群挾著昨（5）日單日確診破3萬，市場檢測需求旺，買盤力道仍強，亞諾法（4133）早盤一度反彈5％，重返60元、ABC-KY（6598）漲幅也在2％以上，不過泰博（4736）股價跌2％，另外，有題材的個股也逆勢揚升，馬光-KY（4139）、明基醫（4116）等漲幅在2~3％不等。

（時報資訊 財經內容中心）



（3）盤中熱門焦點股：

1.福壽（1219）：台股重跌，民生與殖利率題材護航，一度大漲5％。

2.中碳（1723）：第一季EPS達1.48元，4月營收、稅前純益創高，擬投資8.86億元進行二期石墨化工廠的擴建，晨盤逆勢強彈半根停板，一舉收復月季線與半年線。

3.亞諾法（4133）：本土單日確診破3萬，檢測試劑需求若渴，早盤一度反彈5％，重返60元。

4.富邦金（2881）：去年每股大賺逾1股本達12.49元，擬派利4元，其中現金股利3.5元創歷史新高，但不如預期，昨外資賣超，盤初跌逾5％、丟失短均。

5.東鹼（1708）：農糧概念股攻勢再起，昨獲外資反手買超42145張，晨盤翻紅走揚3％，進逼月線關口。

6.惠光（6508）：俄烏戰爭帶動肥料報價水漲船高，首季EPS1.06元、年成長58％，晨盤翻紅急漲6％，觸及月線。

7.明基醫（4116）：小金雞康科特跨入數位牙科醫療管理領域，搶攻上千億元牙醫商機，近期股價向上竄高，早盤一度彈升2％，衝上近6年高。

8.協禧（3071）：擴充散熱產品線，擬入股欣瑞聯（開曼），有望挹注營運，早盤漲逾5％，收復月線、觸及年線。

9.潤隆（1808）：外資周四擴大買超額度，早盤一度逼近65元，再創高。

10.台積電（2330）：昨三大法人聯手買超1898張，惟昨夜ADR大跌4％，衝擊盤初股價跌逾2.5％，摔下5日線。

11.潤泰全（2915）：去年大賺2個股本，但僅配息5元，失望性賣壓持續，股價再吞第二根跌停，月、季線盡失，百元關警報響。

12.寶隆（1906）：漲價題材護體，昨外資轉買超5張，支撐盤初股價逆漲約2％，逆勢收復5日線。

13.威剛（3260）：前4月營收持平，Q2蹲H2跳，盤初股價跌約1.5％，拚守5日線。

14.中鴻（2014）：首季每股盈餘0.35元，較去年同期的1.18元衰退，加上外資連日調節，盤初股價重挫逾7.5％。

15.東和鋼鐵（2006）：首季EPS1.75元，優於去年同期的1.36元，昨外資、自營商聯手買超，盤初股價跌約2％，相對抗跌。

16.創見（2451）：首季每股盈餘1.82元，大勝去年同期的1.3元，盤初股價跌約1％，堅守5日線。

17.榮剛（5009）：Q1三率新高，每股賺0.77元締11年新猷，盤初股價開低走高0.5％，相對大盤抗跌。

18.精剛（1584）：第一季每股純益0.27元、登11年單季新高，但外資連兩日賣超、加上短線漲多，盤初一度回落約4.5％。

19.南電（8046）：美股崩跌現金為王，早盤拉近5％，400關再度讓出。

20.鴻海（2317）：美股大跌對峙Apple Car題材，跌幅收斂到1％左右，百元有守。

21.柏文（8462）：疫情傷營運、台股大跌再補一腳，股價破底，創2年來低價。

22.新唐（4919）：Q1業績攻頂，董座表示工控、車用需求仍旺，獲投信連6買相挺，晨盤抗跌有撐，一度翻紅上漲近1％。

23.聯成（1313）：第一季合併獲利9.67億元，每股賺0.74元，獲外資連5買加持，晨盤逆勢彈升2％，站上月線。

24.長榮航（2618）：三大法人昨日合計買超6752張，股價有靠山，跌幅力控1％以內。

25.中興電（1513）：挾永續題材與空頭抗衡，稍早一度翻紅。

26.仁寶（2324）：昆山廠復工拚出貨，預期Q2維持高個位數季增率，早盤開低後一度小幅走高。

27.日月光投控（3711）：昨夜ADR收跌4.78％，早盤跌近3％、摔下5日線及月線。

（時報資訊 李慧蘭）

（4）脫離LED 台亞加入半導體族群

台亞（2340）去年度財報出爐之後，獲利大幅成長，台亞向主管機關申請改掛半導體股，由於感測元件半導體銷售已經連續三年超過50％，擔綱營收主力，證券交易所通過，台亞自6月1日將從光電業改為半導體業，正式脫離LED加入半導體族群。

證交所表示，於上市公司110年度財務報告公告申報期限後，依據「上市公司產業類別劃分暨調整要點」規定，完成檢核各上市公司有無須調整產業類別，今年計有台亞（2340）、普安（2495）及光麗-KY（6431）等3家上市公司調整產業類別，自111年6月1日起開始實施，其中台亞由「光電業」改為「半導體業」。

台亞去年每股盈餘2.11元，獲利寫最近二十三年新高紀錄，獲利年增44.17％，在擊退市場派之後，繳出第一張亮麗財報成績單，由於日商日亞化透過私募加碼台亞之後，在感測元件、第三代半導體、LED顯示屏暨植物照明等主力事業均有新的想法及規劃，儘管今年大環境變數相對較多，法人仍預期，台亞2022年每股盈餘可望超過3元。

（工商時報 李淑惠）

（５）目標價瘋砍2,400元 外資兩主因腰斬矽力-KY

股王矽力-KY續遭外資唱衰，繼日前美系外資大砍千元目標價，亞系外資出手更狠，最新報告表示考量本益比下滑、消費性產品部位高等2大主因，不僅評等從買進降至持有，目標價更從4800元腰斬至2400元。

亞系外資表示，矽力-KY股價年初迄今跌幅已達50％，主因在於本益比過高，加上其產品消費性部位比重也提升，鑑於過去5年的每股獲利水準，以及宏觀景氣風險，下半年能見度須留意。

該外資也指，電源管理IC產品交期縮短，德儀展望也偏弱，恐增添整體電源管理IC市場更多雜音。但矽力-KY消費性產品如NB等，佔整體營收比重逾55％，在景氣下滑之際，高毛利率的車用和工控也難以抵銷，今明年毛利率預期降至42％，低於市場預期的50％，同步下修今明年獲利預估9％、15％，EPS降至78.73元、95.34元。

無獨有偶，日前才有美系外資將矽力-KY目標價從3500元降至2500元，還讓股后信驊一度超車，奪下股王寶座，隨後矽力-KY急起直追，才驚險拿回王冠。但今日隨又見外資打槍，矽力-KY盤中再度拱手讓出股王，股王爭霸戰互有勝負。

當時美系外資表示，電源管理IC產業過去18個月受惠產品周期強勁，但晶圓成本、市場競爭，加上消費性電子需求放緩，產業展望欠佳，更指霸主德儀積極擴產，隨12吋將量產，可能透過綑綁電源管理IC產品搭售，矽力-KY、立錡、力智、致新等消費性電子部位高的廠商，均受衝擊。

（旺得富理財網 李宗莉）

（6）台積電一度跌近3% 市值跌破14兆

美國科技股重挫，那斯達克與費半指數跌幅均達5%，台積電美國存託憑證（ADR）大跌4%，現貨股價今天早盤大跌新台幣16元，來到526元，跌幅2.95%，市值跌破14兆元、大減4149億元，來到13.64兆元。

台積電ADR收在92.15美元，下跌3.84美元；聯電ADR跌幅也達4.4%，來到8.04美元。

分析師指出，台積電基本面強勁，美國公債殖利率攀高，是影響近期美國科技股及台積電股價表現疲弱的主因，後續動向值得追蹤觀察。

台積電持續布局先進晶圓製程，3奈米製程產能受惠高效能運算和智慧型手機高階晶片需求帶動，預估今年下半年可開始出貨，預估2023年大規模量產；2奈米先進製程按照計畫進行，預估2025年可開始量產。

觀察終端需求市況，台積電在先前法人說明會中指出，部分智慧型手機和平板電腦終端需求有趨緩跡象，不過其他終端產品需求仍強勁，今年台積電整體產能持續吃緊，甚至供不應求，今年高效能運算平台業績成長將最明顯。

台積電今年資本支出維持規模400億美元至440億美元，台積電指出，相關資本支出按照客戶長期需求規劃，即便短期景氣出現反轉跡象，也不影響台積電按照客戶長期需求規劃資本支出的模型。

（中央社）

（7）日馳首季獲利亮眼 早盤逆勢股漲

受到大盤重挫影響，自行車三雄-巨大（9921）、美利達（9914）、桂盟（5306），早盤最低跌幅均近3％，惟獨自行車供應鏈-日馳（1526）因首季營收與獲利表現亮眼，股價逆勢上漲，在外資連續買超加持下，盤中漲幅最高近4％。

日馳首季合併營收5.12億元，年增近五成；稅後淨利0.91億元，年增幅68.28％，EPS1.52元，首季營收與獲利均創同期歷史新高。

受惠全球自行車市場買氣暢旺，整車廠或零組件廠皆訂單滿手、產能滿載，挹注日馳去年每股賺進4.38元、年增幅達47.46％歷史新高，每股將配發股息2.6元。

日馳受惠挹注大量零組件訂單，去年第四季至今年第一季，單月營收年增率平均在四至七成，營收呈現逐月攀高的佳績。

（工商時報 曾麗芳）