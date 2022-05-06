無畏台股嚇挫 生醫題材4小兵活跳跳

美股狂瀉，台股殺逾300點。檢測族群挾著昨（5）日單日確診破3萬，市場檢測需求旺，買盤力道仍強，亞諾法（4133）早盤一度反彈5％，重返60元、ABC-KY（6598）漲幅也在2％以上，不過泰博（4736）股價跌2％，另外，有題材的個股也逆勢揚升，馬光-KY（4139）、明基醫（4116）等漲幅在2~3％不等。

明基醫旗下小金雞康科特（6518）跨入數位牙科醫療管理領域，搶攻上千億元牙醫商機，康科特董事長劉靜怡表示，在全球人口高齡化、牙齒健康與美觀意識抬頭的驅動下，全球牙科醫材市場將逐年成長。康科特為專業醫療管理顧問公司，主要核心業務為提供地區醫院與專科醫院經營管理完整配套服務與醫療設備耗材的供應等，特別深耕於銀髮醫療照護相關科別，為了擴大醫療管理顧問市場版圖，設立明悅智醫可將康科特的地區醫院管理服務延伸至牙科科別，未來可望放大康科特營收規模與貢獻獲利。

馬光在4月中旬與中國大陸華晟基金管理（深圳）有限公司簽訂合作協議，於中新廣州知識城共同打造亞太健康產業基地，華晟基金並提供10年將近1億人民幣的醫療教育培訓訂單，此外，馬光新加坡連鎖中醫診所及天津馬光社區醫療門診部持續擴展據點，今年兩地合計加開10個據點，可望為今年增加2成營收。

（時報資訊 財經內容中心）

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