台股重挫高價股慘遭提款 這檔千金最抗跌

美股一日漲一日跌，5日四大指數跌3.12～5％之間，尤其科技股及半導體股跌勢最慘，引發台股今（6）日開盤直接跳水，盤中一度大跌384點，盤面股價上漲者寥寥可數，高價股更成為提款對象，股王矽力-KY（6415）及千金股力旺（3529）一早雙殺至亮燈跌停。

矽力-KY今天股價跌停為2,515元大跌275元，信驊股價也一度來到2,500元大跌230元，股王、股后雙雙大跌，展開「競跌」，誰跌的少，誰就是股王；然而轉眼之間幾個月內，台股股王已掉到2,500元附近，股價不只腰斬；至約9點45分前後，二檔股王股價都在2,515元，形成「勢均力敵」的狀態。

力旺早盤也數度閃見跌停「綠燈」，此外，台股目前剩七千金，股價跌幅都在約3％至跌停之間，大立光是千金股中今天最抗跌，早盤股價一度來到1,590元跌幅約3％，跌破1,600元。

而緯穎今天大跌逾30元，股價跌破千元，最低來到996元，跌幅約在3～4％之間；AES-KY今天面臨900元關卡保衛戰、跌幅近7％，世芯-KY摜破900元關卡，也跌近7％，亞德客-KY跌逾5％、股價面臨800元關卡保衛戰；聯發科早盤也再度來到800元關口，最低808元大跌33元，隨後小幅拉升至約816元跌25元。

延伸閱讀

電子雙利空 專家曝台積電恐回測500大關

外資駛出避風港 電信股、金融股不妙

腥風血雨！美股債雙殺市場信心崩跌