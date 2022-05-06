電子雙利空 專家曝台積電恐回測500大關

美股遇空頭海嘯，4大指數全軍覆沒，除道瓊暴跌逾千點，科技股為主的費半、那指急殺5%，晶圓雙雄除ADR挫逾4%，台積電今（6）日開盤隨即狂殺15元，專家指出，現階段電子股腹背受敵，除上有解套賣壓，還面臨疫情紅利消失後的長期籌碼鬆動，更預言台積電若低點526元守不住，下次就下探494元，回測500元大關。

美股遭血洗，晶圓雙雄ADR齊崩，台積電ADR最新交易日下跌3.84美元或4.00%，收92.15美元，換算台股價格為543.85元；聯電下跌0.37美元或4.40%，收8.04美元，換算台股價格為47.45元。

萬寶投顧投資總監蔡明彰分析，電子指數今年已連跌4個月，累積套牢籌碼空前龐大，堪稱 2008 年金融海嘯之後，電子股套牢最嚴重的一次，所以一旦出現跌深反彈，股價漲到某個程度，就會面臨層層的解套賣壓蓋頭。

這個情況不是台灣電子股，美股科技股也是如此，那斯達克4月大跌13.3％，跌幅創2008年金融海嘯來最大，說明美股科技股套牢一大堆籌碼。

再看費城半導體指數狀況更不妙，今年才過4個月，已完全吃掉2021年全年漲幅，暗示下半年起全球疫情大解封，半導體過去2年的疫情紅利消失，半導體景氣高峰在上半年，明、後年可能供過於求。

疫情紅利消失，科技股將走下神壇，「江湖出來混的總是要還」，他認為，科技股將揮別過去2年暴利的時代，今、明年起逐漸回到2020年以前正常獲利的水準，雖目前股價雖已下跌一段，但仍遠高於疫情前的平均價位。

蔡明彰更總結，比起解套賣壓，疫情紅利消失後的長期籌碼鬆動，是科技股股價的最大威脅。

處於今年科技股大調整之中，有競爭力的績優股也會重挫，但終會再回升，反觀發機會財的公司，一輩子無法重返榮耀，今年這波電子股的大跌已動搖長期持股信心，因此提醒投資人，5~6 月一旦跌深反彈，一定得趁機減碼。

或許有人認為，科技股財報優於預期，股價狂跌不合理，但蔡明彰認為，這個現象早已普遍出現在美台電子股第１季財報身上。

以台積電第１季財報為例，各項數據擊敗市場預期，但4月14日法說會後，從 578元跌到破底的526元，反觀上次1月13日法說，當時股價成長到688元，創今年最高。

顯然問題不在財報本身，而是現在科技股的外在環境，遠不如3個月前。因為在3個月之中，通膨惡化、俄烏戰爭開打，且Fed升息立場陰晴不定。

沒人認為今年台積電EPS會衰退，去年23元，今年估32元，成長39％，但去年最高價679元時，本益比最高來到30倍，今年最高價688元的本益比降至23倍，與去年最低價518元時的本益比相當，而今年迄今最低價526元的最低本益比，更降至16倍。

台積電最高及最低本益比都大幅下修，最低本益比每下降1倍，股價就會破底，再跌32元，若526元低點守不住，下次低點就下探494元，回測500元大關。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）