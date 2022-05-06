外資駛出避風港 電信股、金融股不妙

美國聯準會（Fed）決議5月升息2碼、6月開始縮表，符合市場預期，尤其聯準會主席鮑爾表示不考慮在未來會議上升息3碼，激勵美股大幅上漲，台股5日跟進收復失土，外資研究機構看到風險偏好回溫，電子類股反彈機會現，相較之下，原本被視為避風港的電信、金融股，則出現部分趨保守言論。

國際股市在美股大幅反彈前，呈震盪下挫局面，對應至台股，電子股首當其衝，面臨本益比修正壓力，資金也不斷轉進電信族群、金融類股等較具防禦性或受惠Fed升息利多之標的；不過，隨避風港概念股股價水漲船高，外資券商近期陸續提醒市場評價合理，匯豐證券降評遠傳「中立」、花旗環球證券降評兆豐金「中立」都是鮮明例子。

隨央行啟動升息循環，有利銀行業淨利差表現，外資估計，央行今年將升息2.5碼、2023年再升半碼，因此，可看到銀行為主體的金控如：中信金、兆豐金等，股價先前都飆漲大段，反映市場預期心理。

花旗環球證券指出，儘管淨利差擴大有助提升兆豐金獲利潛能，但是，兆豐金股價2022年以來飆漲15.3％，代表市場已把淨利差擴大帶來的潛在利多投射在股價上，基於研判評價已經滿足，股價淨值比1.7倍、股東權益報酬率（ROE）不具吸引力，將兆豐金投資評等由「買進」降為中立，同時，花旗環球也提及，兆豐金目前現金殖利率「僅」4％，比起過去五年平均的5.5％遜色，也是投資吸引力不足的原因之一。

滙豐證券指出，電信三雄過去三個月以來股價表現全部凌駕大盤之上，尤以遠傳表現超越36％為最，究其原因，除了電信股向來在外部風暴中具備防禦特質，能吸引資金停泊外，核心事業展望轉佳也是本次股價大漲重要原因。不過，匯豐認為，遠傳股價經過波段激情連漲後，評價已經滿足，預期股價將進入休整，將推測合理股價調整至81元。

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