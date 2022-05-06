上市櫃獲利增7成 台積電賺錢投資雙冠王

經濟部進行2021年上市櫃公司財報大調查，整體營收達到23.9兆元，年增18.1％，更重要代表企業本業獲利的營業利益來到2.4兆元，大增7成以上，可說雙手賺飽飽。其中，護國神山台積電在營業利益與固定投資兩大項上都居龍頭，為去年國內最賺錢、投資最多企業，鴻海集團則是在營收上持續穩坐全台榜首。

經濟部統計處是以證交所2017年起，5年來每年都有公布財報的公司為對象(不含KY股及TDR)，計有1600家。

根據統計，國內上市櫃公司三大營運指標皆創近5年新高，表現只能用亮眼形容。營收上，2021年上市櫃公司淨額23.9兆，年增18.1％，營業利益2.4兆元，年增71.7％，固定資產投資1.4兆元，也是連2年破兆，成長45％。

經濟部統計處表示，去年全球景氣穩定成長、終端需求增溫，加上5G、人工智慧(AI)、遠距等商機帶動，因此大成長。

上市櫃公司營收以製造業占8成4最大宗，又以「資訊電子業」為主要貢獻來源。全台整體製造業營收淨額，以鴻海3.6兆元最多，遠勝過第二名台積電的1.5兆、第三名仁寶的1.1兆。

但如果看誰最賺錢的營業利益，台積電果然就是老大，繳出6296億元，這數字是二、三名群創593億元、台塑化546億元的10倍以上。

再看蓋廠房、買設備的固定資產投資，台積電投入7933億元，穩坐龍頭，且是第二、三名聯電376億、群創230億元的2、30倍以上。

在固定資產投資上，也可看出台積電把高製程都留在台灣，所以整體金額最大，反而營收最大的鴻海不在前三名，統計處表示，這也顯示鴻海集團是全球布局，有許多屬於三角貿易，投資國內相對少。

另外非製造業上市櫃營收，以批發及零售業、運輸及倉儲業、資訊及通訊傳播業等居前三大。營收淨額前3大公司依序為文曄的3538億元、陽明2447億元及中華電1788億元。

營益利益率最好是陽明，有1489億元，其次萬海547億元、中華電417億元。但固定資產投資則是中華電投資343億元居首，萬海及華航位居第二、三。

（中時 王玉樹）