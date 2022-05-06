盤前掃描｜5/6財經重點一把抓

本日重要投資情報：

（1）跌深反彈！電子絕地反攻 13檔超車大盤

（2）彎腰撿鑽石正逢時！連乾文曝2類股把握波段操作

（3）美股大逃殺 道瓊崩跌千點 那指重挫近5％

（4）10檔法人買超股出列 這2檔大買逾2萬張



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彎腰撿鑽石正逢時！連乾文曝2類股把握波段操作

資深分析師連乾文認為，Fed升息2碼一錘定音後，最壞的時期已過，先前許多績優電子股早已跌深，此時正是「彎腰撿鑽石」的時候，從美國AMD與特斯拉釋出的利多來看…閱讀全文

美股大逃殺 道瓊崩跌千點 那指重挫近5％

美股反彈曇花一現，儘管美國聯準會主席鮑爾透露「未積極考慮一次升息3碼」的訊息，振奮投資市場人心，但面對難以遏制的高通膨，市場回歸現實面，經濟衰退的擔憂再度浮現，VIX恐慌指數飆漲逾22％，美元指數站上103.55…閱讀全文

10檔法人買超股出列 這2檔大買逾2萬張

三大法人5日齊買超，為今年來罕見的同步作多，共買超77.47億元，法人合計買超上市股以聯電（2303）及友達（2409）二檔最多，均各達2萬張以上，共有10檔上市股買超5千張以上，股價在法人買盤青睞下，股價表現亮眼，其中，華孚（6235）更飆上漲停板作收…閱讀全文

外資一直跑！4月外匯存底 七個月新低

外資落跑，中央銀行進場干預阻貶新台幣，央行5日公布，4月外匯存底為5,450.61億美元、創七個月新低，月減金額37.09億美元，已是連續二個月減少。針對外匯存底續減，央行分析三大原因…閱讀全文

跌深反彈！電子絕地反攻 13檔超車大盤

美國聯準會（Fed）如市場預期升息兩碼，且態度「鷹中帶鴿」，台美兩地股市大為振奮，Fed開啟「股市人道走廊」，跌深電子股搶通過，創意（3443）、富鼎（8261）、明基材（8215）等13檔首季每股盈餘（EPS）年增逾六成、股價跌深股投資價值浮現，資金重拾信心…閱讀全文

跟進Fed 央行6月再升息機率高

面對通膨持續衝高，全球主要央行「頭殼抱著燒」，美國聯準會（Fed）累計已升息3碼（1碼是0.25個百分點），最多不排除全年升10碼，市場預料，央行6月第二季理事會再度調高政策利率的機率高，但幅度較可能是半碼，最多1碼…閱讀全文

長榮海委託書大戰啟動 減資生變？！

長榮集團委託書大戰正式啟動，大房三子張國政透過康和證券大舉徵求長榮海運及長榮航空委託書，市場認為，此舉是為了對抗長榮海運今年減資六成而來，也提前為2023年集團旗下公司董監事改選遞出挑戰書…閱讀全文

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