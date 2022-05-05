升息利空出盡 電子股反攻 法人最愛這5檔

美國聯準會（Fed）如預期升息2碼，並將於6月啟動縮表，立場「鷹中帶鴿」，升息利空出盡後，台股5日憑藉電子族群強勢反彈，盤中一度上漲逾200點，惟尾盤量能並未有效放大，終場漲點收斂至130點，以16,696點作收。

儘管Fed此次升息幅度創下近22年之最，不過主席鮑爾淡化未來一口氣升息3碼的可能性，市場如釋重負，美股四大指數一甩陰霾，道瓊指數4日大漲932點，創2020年4月以來單日最大漲幅，其餘三大指數也皆有2％以上漲幅。

權王台積電獲三大法人聯袂買超10.29億元，終止連9日賣超，不僅與大盤同步收復10日均線，市值成功重返14兆元，同時，IC設計族群也出現比價效應，矽力-KY再度超車信驊奪回股王寶座，整體電子指數成交比重回溫至53.61％。

不過細觀整體成交值雖較前2日溫和放大至2,578億元，仍未達有效攻擊量，加上金融族群攻勢後繼無力，造成指數5日開高走低，略顯美中不足。市場態度保守主因除兩岸疫情、俄烏戰爭及報稅季等不確定因素尚存外，技術面遭遇下彎的月線反壓也成為多方回頭的一大阻礙。

陳奕光曝反彈行情「關鍵指標」

除此之外，第一金投顧董事長陳奕光指出，相比已知的利空事件，「日圓」何時止貶回升將是更為關鍵的反彈指標，先前因套利交易出現借日圓空股市的現象，一旦日圓開始回升，市場將有望迎來更大一波的反彈行情。

陳奕光表示，台股並不像美股一口氣反彈完畢，而是採用「停、看、聽」的方式一步步進行測試，短線上部分資金暫時從金融與電信股挪往電子，靜待季報與股東會行情展開，選股上包含外銷概念股、高股息殖利率股皆可留意。

連乾文：彎腰撿鑽石 2類股把握波段操作

資深分析師連乾文認為，Fed升息2碼一錘定音後，最壞的時期已過，先前許多績優電子股早已跌深，此時正是「彎腰撿鑽石」的時候，從美國AMD與特斯拉釋出的利多來看，投資人可把握HPC與車用相關股票的波段投資機會。