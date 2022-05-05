建商豐收海派 3檔營建股殖利率逾10%

俄烏戰爭、國內外疫情、通膨、升息與打炒房等多項因素互相夾擊，今年房市挑戰度相當高。不過，上市櫃建商去年獲利表現不錯，在股利政策上也很大方，以昨（4）日收盤價計算，永信建（5508）、皇翔（2545）及宏璟（2527）殖利率都超過10％，暫居上市櫃營建股現金殖利率排行的前3名。

上市櫃營建股陸續公布2021年股利，其中不少高股息殖利率概念，永信建現金股息8.01元、殖利率11.37％奪得冠軍；皇翔現金股息6.3元、殖利率11.35％；宏璟股息3元、殖利率10.61％；達麗（6177）股息3元，殖利率9.6％；興富發（2542）股息4.16元，8.86％；隆大（5519）現金股息2元、殖利率8.69％；遠雄（5522）現金股息5.5元、殖利率8.27％；華固（2548）現金股息7.5元、殖利率8.16％；冠德（2520）現金股息2.5元、殖利率7.14％；海悅（2348）現金股息7元、殖利率7.2％。

台積電（2330）設廠效應，使得2021年高雄房市火熱，也讓高雄在地建商獲利都繳出佳績，建商大方配發現金股利不手軟，永信建殖利率拿下上市櫃營建股冠軍，而隆大也是不落人後，也是居排行榜前段，另一家高雄建商京城（2524）決議不發股利，已連續3年沒有配發股利。

去年疫情發生後，房市買氣急凍，疫情趨緩後很快恢復正常，由於短期買氣集中回流，帶動房市價量齊揚。今年是否會複製去年度的表現？業者指出，台灣疫苗施打率高，現階段房市買氣未像去年升級三級管制那樣急凍，未來疫情確診數若持續攀高，買氣還有待觀察，但是，過去一年房價已經漲了一大波，加上升息等外在環境改變，房市再往上推升動能有限。

2022年全球經濟成長漸漸回歸正常化，但俄烏戰事仍持續中，地緣政治風險高，全球通膨壓力遽增，恐將加速貨幣緊縮與拉高升息幅度，美國升息腳步不變，台灣預期也會跟進，當全球資金退潮將讓金融市場有大幅震盪風險，是否會衝擊今年的房市表現，值得留意。

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