台股攻回十日線 油電、半導體IN 22檔衝鋒

台股今（5日）加權股價指數收盤報16,696.12點，漲130.29點，漲幅0.79％，成交量為2,508.48億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計興泰、大統新創、新盛力、其陽等22檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以油電、半導體類股波動最大，分別上漲1.72％、1.7％，金融類股跌幅明顯，下跌1.02％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達9％的有11檔，前9名皆觸及漲停，依序為興泰（1235）、大統新創（1470）、建通（2460）、台勝科（3532）、麗正（2302）、華孚（6235）、貿聯-KY（3665）、大眾控（3701）、耿鼎（1524），其餘一檔為創意（3443）。

上市股今跌幅超過3％的有12檔，前10名有觸及跌停的潤泰全（2915），其餘為東華（1418）、研華（2395）、聯德（3308）、啟碁（6285）、研揚（6579）、中航（2612）、中磊（5388）、天瀚（6225）、中櫃（2613）。

上市成交量前10名個股依序為長榮航（2618）、長榮（2603）、華航（2610）、聯電（2303）、華新（1605）、台新金（2887）、新光金（2888）、陽明（2609）、臺企銀（2834）、中信金（2891）。

上櫃有12檔9.8％以上漲幅，漲幅前10名中有9檔觸及漲停，有新盛力（4931）、其陽（3564）、明基醫（4116）、勝品（6556）、精剛（1584）、台星科（3265）、藥華藥（6446）、哲固（3434）、晶焱（6411），其餘為大江基因-新（6879）。

今日上櫃有14檔股票有4％以上跌幅，跌幅前10名有兆遠（4944）一檔觸及跌停。其餘為樂迦再生-新（6891）、永利聯合（8080）、晟楠（3631）、百徽（6259）、立康（6242）、大略-KY（4804）、凱鈺（5468）、白紗科（8401）、台聯櫃（5601）。

上櫃成交量前10名個股依序為台半（5425）、精剛（1584）、創惟（6104）、瑞基（4171）、榮剛（5009）、合晶（6182）、鈺創（5351）、元太（8069）、新盛力（4931）、明基醫（4116）。

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