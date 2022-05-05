鮑爾未積極考慮升息3碼 金融股好失望

FOMC落幕，Fed如預期升息2碼，6月啟動縮表，基本上符合市場預期，但鮑爾表示未積極考慮升息三碼，則令美股出現強勁反彈。不過鮑爾也承認美國通膨居高，Fed工具有限，如何在快速將利率升至可壓抑通膨的水準並讓經濟軟著陸，是一項極具挑戰的任務。市場認為，此次鮑爾談話鷹中有鴿，打擊通膨或許可能採取行政手段，金融股今早表現不如大盤，維持在平盤之下。

金融股陸續發放股利，以國泰金（2882）的現金股利3.5元最亮眼，以今天盤中股價62.3元計，現金股息殖利率為5.6％；金控獲利王富邦金（2881）仍尚未公布配息。純銀行股的京城銀（2809）配息2.1元，上海商銀（5876）配息1.8元也相當受存股族青睞。

鮑爾表示，往後幾次會議繼續考慮升息2碼是廣泛共識，但是升息3碼並不是委員會積極考慮的選項；鮑爾強調美國經濟可以應付更緊縮的貨幣政策，Fed有相當大的機會實現經濟軟著陸。

永豐投顧分析，預期6月FOMC繼續升息2碼，整體升息預期依舊偏向上行由於俄烏戰爭持續延燒、中國堅持動態清零，整體通膨風險依舊偏向上行，Fed將於6月FOMC再升息2碼，7、9、11、12月會議則各升息1碼，全年升息9碼，年底時政策利率區間落在2.25~2.5％。

展望未來，供需失衡是推升通膨的根本因素，在供給端恢復緩慢的情況下，Fed只能透過緊縮政策來壓抑需求端，藉此縮小供需之間的差距，然而，數據顯示美國車市、房市、就業市場皆面臨嚴重的供需失衡，加上貨幣政策傳導至實體經濟的效果滯後，當前的緊縮步伐存在無法達到Fed期望效果的風險，一旦高通膨的持續時間再次延長，通膨預期自我實現的風險將進一步上升，Fed可能被迫採取更加激進的緊縮政策，整體而言，時間並不站在Fed這邊，升息預期依舊偏向上行。

（時報資訊 任珮云）

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