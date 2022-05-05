5月5日一分鐘強弱勢股
5月5日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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建通（2460）
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10
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規劃在高雄路竹興建特殊新型銅材煉製廠，估明年首季完工量產
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新盛力（4931）
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10
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儲能設備題材旺，3月營收2.42億元，年增1.53倍，重返五日線之上
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明基醫（4116）
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9.99
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首季EPS 1.97元，創歷史單季次高、同期新高，股價5日帶量攻漲停
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精剛（1584）
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9.98
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蘋果傳以鈦合金打造Apple Car，受消息面激勵、連飆兩根漲停
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台星科（3265）
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9.98
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首季營收、獲利分別創單季同期新高、次高，股價創逾八年高
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台勝科（3532）
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9.95
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8、12吋矽晶圓持續供不應求，績優股跌深反彈、股價連三紅
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麗正（2302）
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9.93
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美股費半指數強彈，台股半導體族群齊揚，股價爆量突破月季線
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貿聯-KY（3665）
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9.9
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特斯拉傳將於上海興建第二工廠，台系供應鏈可望大進補
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藥華藥（6446）
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9.9
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4日起解禁恢復普通交割、外資轉買466張， 股價強漲攀今年新高
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晶焱（6411）
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9.89
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IC設計類股強勢，跌深股展反攻態勢、5日收復上檔月線
製表：鄭郁平
5月5日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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潤泰全（2915）
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9.68
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每股配現金股利5元，配發率22.2％、現金殖利率未及5％引失望
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研華（2395）
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8.38
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受昆山封控、缺料因素影響，估Q2業績季減、降至160億以下
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啟碁（6285）
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6.78
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首季獲利3.01億元，季減9.06％，投信5日大賣2,001張
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大略-KY（4804）
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5.51
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股價3日衝高遇前波套牢區，股價連三黑，再失守月線
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凱鈺（5468）
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5.33
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股價連四紅，欲挑戰4月7日黑K高點30.4元失利，遭賣壓擊落
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中航（2612）
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5.04
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4日漲停後5日遭遇隔日沖賣壓、吞爆量長黑，惟外資轉買430張
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白紗科（8401）
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4.62
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股價4日漲停，惟上檔季線仍呈蓋頭反壓，再拉回測試月線支撐
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矽瑪（3511）
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4.06
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併購效益發酵，今年營收看旺，惟外資轉賣400張、回測五日線
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中磊（5388）
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4.01
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三星搶占O-RAN設備市場，供應商面臨競爭壓力，投信連兩賣3,085張
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瑞基（4171）
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3.88
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疫情利空鈍化，資金撤出檢測族群，外資轉賣1,607張、股價連五黑
製表：鄭郁平
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