5月5日一分鐘強弱勢股

5月5日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

建通（2460）

10

規劃在高雄路竹興建特殊新型銅材煉製廠，估明年首季完工量產

新盛力（4931）

10

儲能設備題材旺，3月營收2.42億元，年增1.53倍，重返五日線之上

明基醫（4116）

9.99

首季EPS 1.97元，創歷史單季次高、同期新高，股價5日帶量攻漲停

精剛（1584）

9.98

蘋果傳以鈦合金打造Apple Car，受消息面激勵、連飆兩根漲停

台星科（3265）

9.98

首季營收、獲利分別創單季同期新高、次高，股價創逾八年高

台勝科（3532）

9.95

8、12吋矽晶圓持續供不應求，績優股跌深反彈、股價連三紅

麗正（2302）

9.93

美股費半指數強彈，台股半導體族群齊揚，股價爆量突破月季線

貿聯-KY（3665）

9.9

特斯拉傳將於上海興建第二工廠，台系供應鏈可望大進補

藥華藥（6446）

9.9

4日起解禁恢復普通交割、外資轉買466張， 股價強漲攀今年新高

晶焱（6411）

9.89

IC設計類股強勢，跌深股展反攻態勢、5日收復上檔月線

製表：鄭郁平

5月5日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

潤泰全（2915）

9.68

每股配現金股利5元，配發率22.2％、現金殖利率未及5％引失望

研華（2395）

8.38

受昆山封控、缺料因素影響，估Q2業績季減、降至160億以下

啟碁（6285）

6.78

首季獲利3.01億元，季減9.06％，投信5日大賣2,001張

大略-KY（4804）

5.51

股價3日衝高遇前波套牢區，股價連三黑，再失守月線

凱鈺（5468）

5.33

股價連四紅，欲挑戰4月7日黑K高點30.4元失利，遭賣壓擊落

中航（2612）

5.04

4日漲停後5日遭遇隔日沖賣壓、吞爆量長黑，惟外資轉買430張

白紗科（8401）

4.62

股價4日漲停，惟上檔季線仍呈蓋頭反壓，再拉回測試月線支撐

矽瑪（3511）

4.06

併購效益發酵，今年營收看旺，惟外資轉賣400張、回測五日線

中磊（5388）

4.01

三星搶占O-RAN設備市場，供應商面臨競爭壓力，投信連兩賣3,085張    

瑞基（4171）

3.88

疫情利空鈍化，資金撤出檢測族群，外資轉賣1,607張、股價連五黑

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平