5/5盤中熱門焦點股

今（5/5）日盤中熱門焦點股摘要，僅供參考：

（1）看好下半年迎瘋狂旺季 群聯強攻

NAND Flash控制IC廠群聯（8299）被法人看好，2022年有望賺進4.5個股本，加上周三美股科技族群大反彈，激勵該股周四開高走高，重返400元之上，迄上午10：40的市價暫報407.5元，大漲4.62%，表現不錯。

群聯執行長潘健成表示，雖然第二季消費性市場疲弱，不過先前鎧俠及WD（威騰）材料遭污染事件影響市場供給，PC廠已經接受合約價10％漲價，且預期下半年消費性市場有望迎來瘋狂旺季，屆時記憶體市場需求可望持續成長。

群聯日前舉行技術論壇，對於後續市場展望，潘健成坦言，由於香港新冠肺炎疫情惡化，陸續延燒到大陸多點，當地政府更祭出封城等措施，因此讓全球供應鏈受到影響，加上全球通膨等因素，使消費性市場疲軟。

不過觀察市場過去走向，潘健成指出，由於消費性市場在歷經3～4個月疲弱之後，需求將可望迎來強勁升溫，且第三季又是電子市場的傳統旺季，目前可預期到歐美市場聖誕節前將會有強勁買氣，將帶動消費性市場迎接瘋狂旺季。

從供給面角度來看，潘健成表示，在先前鎧俠及WD合資工廠的產線污染影響NAND Flash產出後，使NAND Flash供給量在過去1～2個月明顯下滑，使PC品牌客戶接受第二季合約報價調漲10％左右水準，若進入第三季，市場瘋狂旺季情況下，記憶體市場可望持續看增。

法人指出，雖然第二季消費性市場步入淡季，不過在全球NAND Flash供給減少情況下，合約報價已經提前喊漲，且第三季傳統旺季加持效應下，NAND Flash價格將有機會持續上升。

除此之外，歐美逐步擺脫新冠肺炎疫情泥淖，企業員工正逐步返回辦公室上班，進而提升商用市場需求。潘健成指出，商用市場進入第二季後需求仍維持在強勁水準，近期仍持續接到客戶對於商用規格的NAND Flash控制IC訂單，顯示商用、工控市場不受消費性市場低迷影響。

據了解，群聯近年開始大舉邁向商用、工控市場，使消費性營收占比降至兩成左右水準，且後續隨著群聯與Seagate開始共同開發商用、工控SSD產品線，將可望讓群聯打開跨入商用、工控市場的大門，帶動群聯營運持續成長。（工商時報 蘇嘉維；工時報 數位編輯）

（2）台積電早盤股價大漲10元 市值回升至14兆元

美股大漲，費城半導體指數勁揚3.9%，台積電美國存託憑證（ADR）上漲2.52%，台積電今天股價同步走高，早盤最高達新台幣544元，大漲10元，市值回升至14兆元之上。

美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息2碼，主席鮑爾（Jerome Powell）淡化未來一次激進升息3碼的可能性，美股全面大漲。道瓊工業指數上漲932.27點，漲幅2.81%；那斯達克指數上揚401.1點，漲幅3.19%。

費城半導體指數揚升118.89點，漲幅達3.9%。台積電ADR收在95.99美元，上漲2.36美元，漲幅2.52%，市值4978.38億美元，位居全球第10。

台積電今天股價走勢強勁，早盤達新台幣544元，上漲10元，市值增加2593億元，攀高至14.1兆元，並貢獻大盤指數約83點。（中央社）

（3）盤中熱門焦點股：

1.耿鼎(1524)：首季每股盈餘0.35元，大勝去年同期的0.13元，昨外資、自營商聯手買超676張，盤初股價觸及漲停12.9元，追平去年4月底前高。

2.大眾控(3701)：美股車電、元宇宙勁揚，激勵股價攻頂、躍上短均。

3.華新(1605)：MSCI調整在即，其入選呼聲高，早盤先行慶祝、股價漲逾3%。

4.精剛(1584)：傳蘋果將採用鈦合金打造Apple Car，後市有望受惠，盤初一度勁揚6.8%。

5.台星科(3265)：4月合併營收3.45億元，年增46.58%，股價漲停47.95元再創新高。

6.創意(3443)：第一季每股淨利4.07元創新高，法人看好今年營運逐季成長，股價觸及漲停。

7.鈺創(5351)：記憶體產業逐步復甦，另E-Marker晶片訂單滿到年底，股價強彈6%。

8.其陽(3564)：Q1每股賺0.26元，4月營收年增翻倍，盤初直攻漲停，一舉收復月季線。

9.國泰金(2882)：擬增資15億股，三大法人連3日買超，惟早盤開高後震盪小跌。

10.台積電(2330)：昨夜ADR彈升2.52%，帶動盤初股價續漲逾1.5%、達544元。

11.力積電(6770)：入選MSCI成分股呼聲高，昨本土法人擴大買超，今盤初股價一度漲逾2%。

12.南亞科(2408)：首季每股盈餘2.11元，大勝去年同期的0.88元，外資、投信連4日聯手擴大買超，盤初股價續漲約2%，連5日走高。

13.彰源(2030)：昨日外資轉賣超1424張，惟首季每股盈餘1.25元，優於去年同期的0.45元，盤初股價漲近3.5%，收復5日線。

14.中鋼構(2013)：首季每股盈餘0.55元，優於去年同期的0.39元，盤初股價漲近1%，收復月線。

15.德記(5902)：首季每股盈餘0.55元，賺贏去年同期的0.34元，加上短均上行，盤初噴量急漲逾6.5%。

16.致伸(4915)：今年財報看好，外資調節不改本色，早盤向上創波段高點，向60元靠攏。

17.南電(8046)：大陸解封，訂單遞延效應可望反映於5月營收，攻高5%來到420元。

18.漢唐(2404)：接單報捷，樂觀看2022營運，股價跳上180元，成功登月線。

19.中探針(6217)：半導體測試業績看增，電動車市場助攻，外資回頭買超，今早回到60元之上。

20.台玻(1802)：轉投資實聯精密化學打入台積電供應鏈，母憑子貴，今早走高挑戰月線。

21.中華電(2412)：法說釋佳音，電信業榮景確立，加速數位轉型、5G續約戶月繳金額提高35％，獲外資連6買相挺，早盤反彈1%，觸及五日線。

22.神準(3558)：早盤放量大漲4%衝上逾5年高價，但旋即急墜，一度翻黑。

23.宏達電(2498)：元宇宙將成救命稻草，獲外資升評升價、連2買相挺，早盤勁揚3.5%，重返50元。

24.康普(4739)：Q1獲利創新高、EPS 1.76元，特斯拉隔夜大漲4.77%點火，早盤一度反彈5%，重返130元及五日線。

25.友達(2409)：董事大換血，李焜耀退出，加以獲外資連5買加持，早盤彈升2%，往月線靠攏。

26.長榮(2603)：董事長張衍義4日表示，今年表現「還可以啦」，股價續強小漲。

27.慧洋-KY(2637)：前4月每股稅前盈餘達5.43元，再創同期新高，股價站上百元後續揚。

28.威鋒電子(6756)：第一季每股賺4.23元，創新高，第二營運有信心，股價一度彈升4%。

29.矽力-KY(6415)：股價大漲200元至2895元，重新奪回股王。

30.新唐(4919)：第一季淨利寫下單季新高，每股淨利2.87元，今下午舉行線上法說會，股價一度漲5%。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）利多無感 長聖臉綠

長聖(6712)4月營收4412萬元，月增14.5%、年增83.8%，前4月累計營收1.68億元，年成長129.86%，目前細胞委託製造訂單需求正向已排到明年1月，不過，今日多頭乏力，空方賣壓伺機出籠，股價壓低整理，晨盤跌幅約在2.7%。

長聖今年第一季合併營收1.23億元，年成長152%，創歷年同期新高，稅前淨利99.9萬元，歸屬於母公司業主淨損926萬元，每股損失0.15元。法人預期，長聖今年業績可望逐季成長，全年度營收有機會突破7億元大關。

長聖深耕布局細胞治療，隨著推出的產品技術門檻愈來愈高，各項產品毛利率也逐步提升，該公司提供多元細胞治療產品已通過衛福部核准有5項包含免疫細胞產品有DC、DC-CIK、CIK、獨家Gamma Delta-T(GDT)治療癌症與幹細胞產品BMSC治療退化性關節炎與脊髓損傷，目前衛福部正在審閱中有不需取腫瘤的DC-CIK (WT-1)與ADSC治療慢性傷口。

隨著衛福部「再生醫療三法」目標與預計上半年立法院通過審議， 長聖規劃今年申請異體GDT細胞治療Phase I/II新藥臨床試驗， 也讓公司未來發展前景備受關注。

長聖除了在細胞治療布局外，在精準健康治療研發能量也獲得主管機關肯定，日前獲中科管理局補助精準健康計畫，今年中科核定約1700萬元補助款給予醫療機構和公司，範圍涵蓋精準預防、診斷、治療與照護等領域。（時報資訊 郭鴻慧）

（5）配息16元+殖利率逾7.5% 致新臉色紅潤

類比IC廠致新（8081）將配發16元現金股利，受惠股價拉回整理已久，逢低布局的有心人，大有人在，今開高之後欲小不易，迄上午10：51的市價暫報212.5元，上漲3.16%，股息殖利率逾7.5%，表現可圈可點。

致新去年合併營收94.15億元，歸屬母公司稅後淨利21.81億元，同創歷史新高，每股淨利25.45元。董事會決議每普通股擬配發16元現金股利，股息配發率約達63％。

致新去年合併營收94.15億元，較前年成長27.1％，平均毛利率年增10.5個百分點達48.3％，營業利益為27.96億元，較前年成長約1.05倍，歸屬母公司稅後淨利21.81億元，較前年大增107％，每股淨利25.45元。致新去年受惠於電源管理IC缺貨及價格調漲，年度營收、營業利益、稅後淨利均創歷史新高。

致新電源管理IC終端應用，包括個人電腦、面板及電視、以及馬達驅動IC等。雖然過往第一季是傳統淡季，但致新預期淡季不淡。公司在首季的合併營收係25.4億，較去年Q4增8.8%，同時也較去同期增長16.29%，並優於法人預期。

法人表示，致新受惠於筆電、面板等客戶針對螢幕用電源管理IC拉貨動能續強，而英特爾及超微陸續推出新處理器平台，可望推動電競PC需求攀升，致新的個人電腦類比IC出貨暢旺，今年營運維持樂觀看法。法人推估致新今年營收可望逐季成長到下半年。

受到6吋及8吋晶圓代工產能吃緊影響，電源管理IC仍然是供不應求情況，雖然致新上半年沒有漲價動作，不過包括英飛凌、意法半導體，以及德州儀器等國際IDM廠計畫在上半年再度漲價，業界預期致新可望在持穩價格動作上，爭取更多客戶新訂單，同時可望持續提高市占率。（工商時報 涂志豪；工商時報 數位編輯）

（6）首季報喜 營運季季高 台勝科攻頂

矽晶圓廠台勝科（3532）受惠矽晶圓中多格局持續看俏，周四（5/5）開高走高，盤中強勢攻頂，報221元漲停板，表現出色。

台勝科第一季合併營收37.38億元，創下2019年第一季以來的13季度新高，由於8吋及12吋矽晶圓供不應求，且今、明兩年供給缺口持續擴大，在客戶積極下單並要求簽訂長約情況下，全產全銷榮景可望延續到明年。法人看好台勝科今年營運逐季成長，全年營收及獲利表現可望重回2018年高峰。

台勝科8吋矽晶圓月產能達33萬片，12吋矽晶圓月產能達30萬片，上半年接單全滿且產能供不應求，下半年預期可望維持全產全銷榮景。台勝科已開始與客戶洽談長約，在整個矽晶圓市場供給短缺情況下，長約價格可望穩定調升，至於現貨價則持續上漲。

由於今年開始全球12吋矽晶圓將供不應求，為確保台灣半導體產業競爭力，台勝科去年底已決定進行新矽晶圓廠（greenfield）投資，預期在雲林麥寮台塑工業園區擴建12吋矽晶圓廠，並導入日本勝高（SUMCO）先進製程，總投資金額約達282.6億元，預估2024年可陸續開出產能因應客戶強勁需求．

台勝科今年矽晶圓產能增加來自去瓶頸化及導入自動化，訂單能見度已看到下半年，而且面對原物料上漲也可望在價格上反映，因此今年營運維持樂觀。其中，台勝科8吋矽晶圓因設備折舊攤提結束，可望推升毛利率表現，法人看好台勝科全年營收及獲利表現可望重回2018年高峰。

此外，由於中國官方已停止補助興建8吋產能，中國業者若再投資建置8吋產能的成本將大幅拉升，所以在市場產能成長明顯趨緩情況下，業界認為8吋矽晶圓今年短缺情況恐怕會比12吋更緊迫。台勝科透過去瓶頸化增加8吋矽晶圓產出，並與客戶簽訂長約，今年產能已被客戶預訂一空。（工商時報 涂志豪；工商時報 數位編輯）