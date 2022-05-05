美升息激勵 權值股反攻 台股早盤漲190點

台股加權指數5日開高在16,689.98點，權王台積電（2330）開在543元，較前一日大漲9元，帶動大型權值電子股聯電（2303）、聯發科（2454）強勁反彈，IC設計股也一片紅通通，金融及傳產等各大類股全面上揚，台股早盤大漲190點，站回16,700點關卡。

美國聯準會利率決策會議正如市場預期，加上主席鮑爾對更積極的升息步調持保守態度，美四大指數強彈，漲幅介於2.81％至3.90％，另外，台積電ADR上漲2.52％，台指期夜盤上漲231點（1.40％），預期在不確定狀況消散之下，台股有望迎來反攻契機，具基本面且跌深電子股，可多加留意。

國票投顧指出，FOMC會議如市場預期，KD指標低檔黃金交叉，意味此次修正有告一段落，指數也有守穩多方缺口，在此型態未改變之下，預期台股將展開反彈行情，因此，操作方面聚焦具基本面跌深電子股，像是伺服器、ASIC以及ABF族群，傳產部分可關注散裝、貨櫃航運、航空、高球類股，有望在盤勢反攻之際，成為資金聚焦的類股。

台股近期出現量縮震盪，觀望氣氛濃厚，然FOMC會議結論正向，盤面形成利空出盡，台股有望展開反攻，惟須留意美元強勢格局未變，資金回流美國趨勢確立，此外，美債殖利率及各國通膨的居高不下，企業估值恐受些許影響， 操作上建議布局具有趨勢上的主要族群，像是電動車和伺服器類股。

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