台股何時反彈？專家曝聚焦多方3大訊號

美聯準會（Fed）利率決策會議拍板之後，台股有沒有機會反彈？投資專家認為，短線關注外資能否延續翻多操作、電子族群止跌反彈趨勢，以及市場對財報利多消息反應，將是大盤醞釀彈升行情的三大訊號。

台股量能降溫，4日成交金額雖略為回升至1,953.51億元，但仍低於2,000億元整數大關，買盤觀望心態濃厚。

市場焦點由航運扮演多方領頭羊，散裝、貨櫃航運同步走高，防疫、生技族群則出現資金撤出跡象，三大法人合計買超5.19億元，投信加碼9.11億元，連15日偏多操作，外資則小幅調節0.61億元，靜待Fed最新升息動向。

群益投顧分析師廖健佑指出，當前大盤缺乏攻擊量能，持續以低量進行反彈，彈升空間暫時有所壓縮，但預期FOMC升息後將出現多空表態，仍有機會重演利空出盡，反彈走勢關注島狀反轉型態的多方缺口是否被封閉。

再從三大面向觀察，首先，外資今年以來一路狂拋台股逾7,000億元，在國際市場大舉波動，反應加速升息議題後，進入短線停看聽期間，後續對台股賣壓能否順利趨緩，甚至啟動回補動作值得關注。

其次，電子股在升息壓力籠罩下，股價已提前回檔反應，而在美股率先止穩反彈之下，即便目前大盤量能不濟，但電子權值股如台積電、聯電、鴻海等表現持穩，也可看出市場信心有較為穩定的情況。

另5月中旬之前正值上市櫃首季獲利、4月營收檢驗期間，美超級財報周、Fed升息不確定因素將暫告一段落，預料資金將回歸基本面，產業展望正向及評價偏低、獲利優於預期的個股有望展現吸金力道。

凱基投顧董事長朱晏民則提醒，除了觀察Fed升息動向外，聯準會未來是否會加大緊縮力度，縮表計畫會是重要關鍵。研判若釋出擴大打擊通膨力道訊息，則可能導致資金量能進一步限縮，相對不利於台股短期表現。