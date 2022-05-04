證交所金融教育 北商開講

證交所昨（4）日前進台北商業大學辦理今年度首場的金融教育系列校園講座。證交所總經理簡立忠開場時指出，初入股市的年輕人，要了解投資一定有風險，報酬愈高，通常伴隨的風險就愈高，在投資的路上，沒有絕對的穩賺不賠，也沒有絕對的順風順水。

證交所為響應金管會強化年輕人投資教育，於去（110）年規劃系列實體校園講座，從北至南共舉辦四場次，邀請財經專家、名人與主播與年輕學子分享理財經驗，協助年輕族群建立投資紀律並加強風險意識，每場次均達百人以上出席人數，反應熱烈。

今年持續與各大專院校合辦講座，以達深耕校園的投資人教育宣導。今年首次在臺北商業大學舉辦講座。簡立忠除了提醒年輕人要了解投資一定有風險，並強調證交所亦透過多元化的管道宣導正確金融知識及防範投資詐騙等，希望透過多元的教育推廣，健全年輕人投資理財觀念及強化風險意識，以建立長久而穩健的投資之道。

證基會總經理張麗真出席時也表示，低利率時代的來臨，投資理財不再專屬於金融專業人才的領域，而是人人都應具備的基本知識技能，每一位想要追求富足人生的生活課題，期許同學能夠在求學階段就開始學習證券知識和了解交易風險，達到「財務自由、提早退休」的人生目標。

活動邀請知名財經名人夏韻芬主講，特別強調年輕人最大的本錢就是「年輕」，有了時間加持的優勢，可以有很長的時間等待最佳投資報酬率。正所謂「人不理財，財不理你」，投資人要有正確的理財規劃，就算每個月只有3千、5千的閒錢，都是一個好的投資理財開始。

針對近來投資人開戶年輕化，之前金管會主委黃天牧也曾表示，台灣資本市場年輕人在股市開戶人數節節上升，全世界投資人結構也趨年輕化，但天下沒有絕對的「順風順水」，要做好承擔風險的準備。