台股走空險中求穩 兩檔權值好股逢低買

台股自年初萬八高點以來不斷創波段新低，投資人面對這波指數修正至今，不免已有點厭世感，若要做價值型投資，是否仍有可以逢低介入的好股？人稱「股市獅公」的分析師李永年，分享2檔價值型投資的權值股，就是聯電（2303）與鴻海（2317）。

符合長期價值投資條件的聯電，包含今（2022）年2月公布將配息3元換算殖利率約6.3%、連續13年穩定配息、自2013年起除了2019年以外年年營收成長、今年3月營收與Q1年增率雙創歷史新高、法人評估全年EPS有7元且本益比6.8倍。

李永年分析，目前全球有29個晶片廠正在建設的聯電，預計2023年開始陸續投入生產，屆時成熟晶片製程的競爭代工，可能將使晶片價格往下掉，但基於電動車市場藍海，有別於目前手機的1至2個晶片，一台電動車需要使用數十、甚至上百個晶片，即使29間工廠全線投入產能，都還不夠汽車市場使用，而為何法人近期賣超聯電超過百萬張，是因為要應付贖回壓力，以前先前市場對於產量是否供過於求的擔憂。

而另一檔符合長期價值投資條件的鴻海，日前公布配5.2元約殖利率5%、連續18年穩定配息、2013年起除了2016年每年營收成長、今年3月與Q1營收創歷年同期新高、外資預估今年EPS將達10.8元且本益比9.5倍。

李永年說明，鴻海的財務狀況、財務結構為電子五哥中最好，對金融業來說是穩定的放貸對象，且股價淨值比根據2021Q4資料來看，每股淨值不到100元，低於1倍，但股價為何始終沒有動靜？最主要的原因在於鴻海近年來積極擴散投資，廣泛投資在電動車、5G、半導體相關產業，因為大量的投資，使的鴻海的成本增加了許多，因此壓縮到了利潤的空間，但他也提到，預估3至5年後，就能看見鴻海的投資成果。

提高勝算的價值型投資，李永年提到要長期觀察股價本益比小於市場平均本益比，目前台股本益比已低於13倍，來到11.8倍左右，還有盈餘營收穩定成長，以及股價淨值比小於1，最後是殖利率高並且穩定發放股利。

台股如何判斷是否真正走空？李永年以4大訊號教投資人辨別，首先包含季線、半年線、年線往下彎，同時季線與半年線形成死亡交叉，聯準會開始收回市場資金，出現少數飆股吸人氣但大部分個股展開波段回檔，最後是法人大戶退場而散戶卻打死不退，並且提到五月台股止跌，並展開中期波段反彈的可能性大，而下半年則是要嚴防中期波段修正損失。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 柯冠廷）

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