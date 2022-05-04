三福化﻿三年磨一劍 法人喊潛在漲幅近四成

金控旗下大型投顧機構法人指出，三福化（4755）三年磨一劍，耕耘四甲基氫氧化銨（TMAH）將逐漸收成，初次納入研究範圍，給予「買進」投資評等，推測合理股價240元，潛在漲幅逼近四成。

三福化因應客戶端對於廢液回收、降低污染的長線需求顯現，下半年至2023年上半年持續積極擴建TMAH二廠，目前年產能7,200噸，長期維持滿載。TMAH二廠預計將於第三季投產，年產能5,000噸初步供應面板廠，第二階段5,000噸將於2023年上半年開出，並增加純化設備，到位後將供給半導體製程。

整體而言，隨著產能持續開出，半導體純化設備到位，半導體客戶將加入貢獻營收，預期將帶動三福化2022、2023年新興化學品營收成長至11.7與19.7億元，年增85％與68％。

法人預期，三福化產品組合將持續優化，主因：一、精密化學部門半導體等級產品增加；二、高毛利之TMAH、氣體廠產能開出。此外，三福化可以透過回收的方式獲得低成本的原料投入生產，使用回收原料之毛利率將提升5～10個百分點，未來將逐步提升精密化學品中回收原料的數量。基於上述原因，金控旗下投顧預期，三福化2022、2023年毛利率可望逐步提升至29.5％、30.4％，顯著優於2019、2020年的17.4％與22.5％。

法人估計，三福化2022年每股純益直接站上一股本關卡，達10.73元，更是較2021年暴增逾六成，2023年維持高速增長，每股純益13.71元。

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