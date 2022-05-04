5/4上、市櫃企業新聞快報

今（5/4）日上、市櫃企業新聞快報：

1.工業電腦廠融程電（3416）公告首季合併財報，第一季營收為5.88億元，較去年第一季成長0.5％，創單季同期新高。第一季毛利率為31.9％，毛利率仍優於上季。稅前淨利1.08億元，季增14.1％，年增5.8％，稅後淨利達0.86億元，季增15.7％，年增5.5％，創單季同期新高，EPS 1.19元。

2.因應數位金融發展及線上交易比重逐日攀升，富邦證券於2019年底導入AI技術，推出24小時的「智能客服機器人」，提供客戶全年無休的客服諮詢。截至今年3月底，使用人次已突破100萬大關，每月服務量能已為人工客服的3.4~3.8倍。

3.國際銅價居高不下，線纜業第一季營收及獲利相繼傳捷報。億泰電線電纜第一季營收及獲利全面優於去年，第一季EPS從去年同期0.03元增加至0.04元。

4.訂單、出貨暢旺，專業運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY(8442)4月合併營收達新台幣7.28億元，創歷史新高紀錄，年增64.59%，前4月合併營收為24.38億元，年增51.75%。

5.華航(2610)A321neo新機今日首飛松山-東京羽田航線，CI220班機於上午9:08自台北松山機場起飛，預計日本當地時間下午12:50抵達東京羽田機場，回程CI221班機表定下午14:30從羽田起飛、16:55返抵松山，接下來每周三、六都將以最新機隊A321neo執飛這條黃金商務航線。