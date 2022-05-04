盤前掃描｜5/4財經重點一把抓
本日重要投資情報：
（1）三大指標+520行情 13檔雙高股醞釀反攻
（2）量能急凍內資抬頭 13檔中小型股喊衝
（3）苦吞世創評價損失 環球晶Q1 EPS僅4.01元
（4）歐美貨運燃油附加費飆高 航空運價蠢動
工商時報為您精選今日不得不知的財經資訊，開盤前掌握投資先機。
三大指標+520行情 13檔雙高股醞釀反攻
美國聯邦公開市場委員會（FOMC）貨幣決策會議本周正式登場，伴隨兩岸疫情5月將有望見到高峰，國際利空開始收束，配合520行情與股東會行情啟動…閱讀全文
Fed升息前夕 美10年期債息升破3％
市場預期聯準會（Fed）4日決策會議將一口氣宣布升息2碼，促使大批投資人拋售手中持有的美國公債，令美國10年期公債殖利率大幅走揚…閱讀全文
量能急凍內資抬頭 13檔中小型股喊衝
Fed利率決策會議在即，台股交投量能急凍，大盤3日成交金額不足2,000億元，法人認為，外資進出縮手，在低量情況下，權值股表現空間有限…閱讀全文
4月製造業PMI續跌 未來6個月展望指數重挫
製造業景氣前景由晴轉陰。中華經濟研究院3日發布2022年4月台灣採購經理人指數（PMI）續跌1.5至56.3，PMI五項組成指標中，新增訂單轉為緊縮…閱讀全文
苦吞世創評價損失 環球晶Q1 EPS僅4.01元
矽晶圓大廠環球晶3日召開法說會，第一季合併營收及營業利益雖創新高，但提列德國世創（Siltronic）持股的金融資產評價損失逾一股本…閱讀全文
歐美貨運燃油附加費飆高 航空運價蠢動
台灣飛歐美航空貨運燃油附加費，5月飆出歷史天價！廠商五一後趕出貨走空運，得多付燃油附加費，貨代業者透露，航空公司通知10日起調漲燃油附加費…閱讀全文
核保塞件 防疫保單上周見死亡交叉
防疫保單4月緊急停售潮，造成保單「塞件」，加上產險公司核保趨嚴，據金管會3日公布統計，4月26～29日四天僅增加核保件數近13.55萬件，為4月各周中最低…閱讀全文
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