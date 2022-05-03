聯電跌完沒？驚見外資目標價腰斬降評

半導體庫存修正討論如火如荼，滙豐證券最新加入論戰，直言現在已經不是「會否」進入修正的問題，而是該關注何時開始、程度有多嚴重兩面向，降評二線晶圓代工股，尤其聯電（2303）目標價腰斬，下探45元；在半導體族群中，唯一青睞龍頭台積電（2330）。

半導體產業景氣反轉議題伴隨全球總體經濟疑慮、終端需求衰退風險，過去一段時間以來廣為外資圈關注，保守氛圍轉濃環境中，不僅晶圓代工龍頭台積電股價見到下修，IC設計大廠聯發科也屢遭降評，族群氣氛遠不及過去二年的高度樂觀。

滙豐證券認為，多數半導體企業上半年獲利表現仍可圈可點，但下半年成長空間應該極為有限，原因在於，美國聯準會（Fed）加速升息與通膨問題，導致總體經濟疑慮擴大，其次，PC與智慧機等消費性電子產品需求出現放緩跡象，需求端浮現問題的嚴重性，超過半導體產能2023年進一步成長的嚴重性，也可能導致半導體股下半年陷入修正。同時，滙豐證券再度重申，半導體各次領域產能吃緊都有紓緩跡象，庫存水位也正在提高。

考慮到來自需求面弱化的利空干擾，滙豐證券指出，半導體指標股去評價化（de-rating）風險猶存，且尚未完全反應在股價上，市場對獲利預期有進一步下修風險，不過，基於半導體產業修正的程度與確切時間點仍難精確評估，目前先維持「中立」投資評等，因此，建議旗下客戶，此時切勿急著摸底，不妨等到第四季至2023年初，再做打算。

滙豐得出暫時按兵不動結論，也是目前外資圈主流觀點。包括摩根士丹利證券台灣區研究部主管施曉娟建議「先不要貿然搶進電子下游硬體」；摩根大通證券台灣區研究部主管哈戈谷（Gokul Hariharan）也針對半導體產業剖析，已知步入下行循環、但延續多久還是未知數，現在不要太過積極。

若在最保守的情境中，滙豐研判，半導體股毛利率可能降回疫情前水準，本益比也可能降到2018年的谷底區，二線晶圓代工聯電、世界的單位售價很可能在第二季觸頂反轉，因而啟動降評，同時對IC設計產業持中性觀點，維持聯發科、聯詠「中立」投資評等。除此之外，僅台積電依靠在先進製程的獨霸地位，以及來自高效能運算（HPC）的龐大商機，表現得以勇冠同業。

聯電毛利率Q2觸頂後反轉機率大

滙豐強調，聯電下半年要再調漲單位售價的機率微乎其微，代表第二季可能就是毛利率頂峰，隨後反轉機率大，研判聯電第二季後營運不易進一步走高，加以產業循環修正風險大增，降評「中立」，股價預期由原本的95元高檔，一下攔腰砍到只剩45元，態度驟變。

外資以二情境估算聯電獲利表現，基本情境中，聯電2022、2023年每股純益分別是6.77與5.48元，2023年獲利的衰退幅度直逼二成；不過，要是以單位售價下半年衰退、且2023年更降至新冠肺炎前水準的悲觀情境估算，2022、2023年每股純益預估值恐再低至6.06與4.12元。

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