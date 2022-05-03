台積電股東 單月飆增10萬人

外資連續第三年提款台股約1.7兆元，但內資買盤順勢承接共同對抗外資，趁著4月台股二波急殺，最低來到16,219點波段低點，內資買盤大舉湧入，股東人數飆新高，百萬股東的台積電及中鋼，到4月底止股東數各飆高至132.93萬人及109.23萬人，雙雙寫下歷史新高，其中，台積電股東數一個月內就暴增10萬人。



據統計，台積電、聯電、聯發科、中鋼、華邦電、臺企銀、大魯閣、開發金、仁寶、陽明、新光金等11家公司，4月股東數大增2～10萬戶。且從各月月底股東人數來看，股東數全飆上歷史新高。



上述11家公司，多屬於大型成長、權值龍頭、高殖利率股，只有大魯閣不是，主因4月間傳出股東會紀念品誘人，且零股投資人都可領股東會紀念品，因而帶動股東數狂增。



華南投顧董事長儲祥生指出，從上述股東數大增的個股來看，多屬於績優股，獲得存股族喜愛，近年來國內投資人投資觀念已與以前大不相同，投資人較少買投機股。



台積電及中鋼是目前台股股東數唯二突破百萬人，受到盤中零股交易上路的帶動，去年3月底台積電股東人數首度越過百萬人，追過百萬股東的中鋼，才短短一年的時間，台積電股東數已經直逼133萬人，中鋼則才剛超過109萬人，顯示這波台股大跌中，確實吸引了超過10萬股東「錢」進護國神山台積電。



從股東數排序，接下來聯電91.53萬人居第三高，鴻海82.58萬人第四高，開發金、群創、友達、中信金等，都各達50～78萬人以上，這8家擁有50萬以上股東大軍的公司。



萬寶投顧董事長朱成志表示，近日已有部分IC設計股、IP矽智財相關個股股價跌勢領頭踩煞車，台股有望逐漸穩定，以台積電來說，今年獲利每股上看34元，聯發科本益比也掉到10倍附近，逢低是績優龍頭股加碼時機。