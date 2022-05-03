造紙族群爆量逆勢紅 專家看法中性吐疑慮

俄烏戰爭導致原物料上漲，木片與紙漿漲風續吹，加上造紙族群正值旺季，在本土疫情延燒下，網購帶動紙箱包材須需求激增，華紙（1905）宣布再漲價，第二季將「月月漲」，股價大受激勵、一度漲停，帶動整體造紙族群「紙」高氣昂，成交量全面暴增、股價皆收紅，漲幅0.36％以上。

然專家多認為，短線或有漲價題材帶動之效，但類股長線營運恐遭受紙漿原料及能源成本上漲、加上匯差等壓力，看法中性以對。

在俄烏戰爭影響全球大宗商品價格下，部分木片轉替代燃媒發電，使國際木片價格大漲，造紙業的短纖、長纖漿價也隨之創高。面對成本壓力，華紙繼4月已調升售價5～7％後，5月準備再調漲8％，6月也不排除再上漲。

漲價題材吸引資金注意，華紙3日成交量暴增11倍、破1.4萬張，簇擁股價一度漲停，終場上漲9.4％，股價叩回20元大關，收在20.95元，領先大盤重返月線。不只華紙，造紙族群一起「嗨」，寶隆、永豐餘、榮成、正隆、永豐實、士紙等全面成交量翻倍增加，其中，以榮成增加7倍、破2萬張最多。

不過，德信證券台股策略分析師林信富提醒，類股多留上影線，代表市場追價意願不高。這波行情短線反應調漲利多，以民生用紙漲幅較大，但在美聯準會（Fed）升息打通膨的當下，他認為原物料沒有太長線的題材，並指出近期新台幣貶值，意味石油、紙漿採購成本增加，漲價能否完全消化匯差是一大問題。

對於每個月藉調高產品售價、以轉嫁成本壓力，統一投顧董事長黎方國也以中性看待。他進一步表示，儘管紙漿價格大漲，不過海運缺櫃缺倉，下游客戶出貨受阻，成品紙需求不佳，調漲產品售價後，有打壓需求之虞；紙漿原料及能源成本上漲的壓力，加上下游成品紙需求欠佳，恐導致利差惡化，因此看法中性。

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