曝台股量縮原因 國安基金:有基本面支撐

台股今天成交值縮至新台幣1,771億元、跌至1年半來新低；國安基金官員表示，大盤未明顯下跌，市場觀望氣氛濃厚可能是交易量略縮原因，不過，「退潮以後才知誰在裸泳」，有基本面支撐就挺得住，台股正是如此。

美股四大指數4月29日重挫，不過，5月1日美國那斯達克和費城半導體指數反彈，台股今天開盤後小幅震盪，終場下跌93.28點，收在16,498.9點，成交值1,771.03億元，創近18個月來單日低量。

財政部長蘇建榮先前指出，當市場失序、外資大量出逃時，才會啟動國安基金；現階段觀察近期台股交易量能穩健，目前比較擔憂價跌量縮情況發生，例如台股重挫、成交量縮至1,000多億元，就有可能視情況召開國安基金臨時委員會。

針對台股今天量縮至1,771億元，國安基金官員表示，大盤並未出現明顯下跌，中國、日本等國股市也因適逢假期休市，整體交投略為清淡，主因可能是投資人尚在觀望，可再觀察明天開盤情況；股市也並非看一、兩天漲跌，國安基金將繼續密切關注整體國內、外政經情勢發展。

金管會主委黃天牧昨天以「遛狗理論」比喻台股，意即股市最終仍回歸基本面；國安基金官員對此表示認同，並指出標普全球評級（S&P Global Ratings）日前將台灣主權評等從AA調升到AA+，就是肯定台灣經濟財政表現，台股基本面穩健是「事實」，不太算「信心喊話」。

美國聯準會（Fed）將在台灣時間5日公布利率決議，市場大多預期將升息2碼；國安基金官員表示，台灣與美國情況不同，美國通膨嚴重、供應鏈緊俏，先前採貨幣寬鬆，現在擬開始縮減資產負債表，可預期聯準會加快升息步伐，但台灣央行總裁楊金龍已示意，台灣不一定等幅跟進。

國安基金官員說，多國進入升息循環，加上俄烏戰爭推升通膨，難免牽連股市，股市面臨多重不確定因素，是全球性問題，官員並引述股神巴菲特（Warren Buffett）名言：「潮水退了以後，才知道誰在裸泳」，有基本面支撐就挺得住，而台股格局正是如此。

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