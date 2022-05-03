5月3日一分鐘強弱勢股

5月3日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

明基醫(4116)

9.87

首季每股大賺1.97元，財報利多激勵，股價勇闖5字頭

華紙(1905)

9.40

俄烏戰爭造成木片與紙漿價格上漲，產品報價調升，帶量收復月線

晶宏(3141)

8.33

Q1賺贏去年上半年，多方買盤簇擁，法說行情倍受期待

世芯-KY(3661)

7.00

IC族群群起反攻，北美客戶AI晶片量產逐步放大，營收逐季走揚

云辰(2390)

6.75

安控族群逆勢吸金，股價帶量收復5日、月線兩道信心關卡

信驊(5274)

5.66

股王爭霸再起，投信法人偏多操作，KD指標交叉向上

晶焱(6411)

5.66

上演跌深反彈行情，股價連三日收紅，蓄勢挑戰月線反壓

愛普*(6531)

5.38

IC設計彈升向上，成功抵禦外資調節壓力，醞釀打底格局

奇偶(3356)

5.16

外資反手做多，終結連三賣，延續穩步墊高走勢，搶攻年線未果

矽格(6257)

4.78

測試訂單動能強勁，外資報復性買盤湧現，帶量長紅收復所有均線

製表：陳昱光

5月3日一分鐘弱勢股

名稱

跌幅(%)

弱勢原因

瑞軒(2489)

10.00

認列Vizio持股跌價損失，Q1大虧29.88億元，失望賣壓湧現

泰詠(6266)

6.77

市場追價力道不足，短線衝高浮現了結力道，跌落月線關卡

鋼聯(6581)

6.21

高檔修正賣壓未歇，KD技術指標下彎，失守百元大關

康那香(9919)

6.11

防疫概念股利多出盡，股價苦吞連五黑，回測前波低點

惠光(6508)

5.62

外資連四日賣超，股價拉回整理，摜破月線支撐

杏一(4175)

5.46

藥局概念股遭資金調節，填補前波多方跳空缺口，KD指標向下

森崴能源(6806)

5.43

買盤轉進跌深電子，綠能概念股失寵，股價連三日收黑

瑞基(4171)

5.33

快篩概念股了結賣壓未歇，股價一舉跌落5、10日均線

上緯投控(3708)

5.26

離岸風電族群同步修正，土洋法人逆勢加碼，下檔回測月線支撐

興勤(2428)

5.18

調節賣壓沉重，股價一路破底，KD指標下彎，技術線型弱勢

製表：陳昱光

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工商時報 陳昱光

證券產業新聞中心-證券組