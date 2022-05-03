5月3日一分鐘強弱勢股
5月3日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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明基醫(4116)
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9.87
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首季每股大賺1.97元，財報利多激勵，股價勇闖5字頭
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華紙(1905)
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9.40
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俄烏戰爭造成木片與紙漿價格上漲，產品報價調升，帶量收復月線
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晶宏(3141)
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8.33
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Q1賺贏去年上半年，多方買盤簇擁，法說行情倍受期待
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世芯-KY(3661)
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7.00
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IC族群群起反攻，北美客戶AI晶片量產逐步放大，營收逐季走揚
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云辰(2390)
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6.75
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安控族群逆勢吸金，股價帶量收復5日、月線兩道信心關卡
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信驊(5274)
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5.66
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股王爭霸再起，投信法人偏多操作，KD指標交叉向上
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晶焱(6411)
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5.66
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上演跌深反彈行情，股價連三日收紅，蓄勢挑戰月線反壓
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愛普*(6531)
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5.38
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IC設計彈升向上，成功抵禦外資調節壓力，醞釀打底格局
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奇偶(3356)
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5.16
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外資反手做多，終結連三賣，延續穩步墊高走勢，搶攻年線未果
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矽格(6257)
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4.78
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測試訂單動能強勁，外資報復性買盤湧現，帶量長紅收復所有均線
製表：陳昱光
5月3日一分鐘弱勢股
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名稱
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跌幅(%)
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弱勢原因
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瑞軒(2489)
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10.00
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認列Vizio持股跌價損失，Q1大虧29.88億元，失望賣壓湧現
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泰詠(6266)
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6.77
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市場追價力道不足，短線衝高浮現了結力道，跌落月線關卡
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鋼聯(6581)
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6.21
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高檔修正賣壓未歇，KD技術指標下彎，失守百元大關
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康那香(9919)
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6.11
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防疫概念股利多出盡，股價苦吞連五黑，回測前波低點
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惠光(6508)
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5.62
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外資連四日賣超，股價拉回整理，摜破月線支撐
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杏一(4175)
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5.46
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藥局概念股遭資金調節，填補前波多方跳空缺口，KD指標向下
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森崴能源(6806)
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5.43
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買盤轉進跌深電子，綠能概念股失寵，股價連三日收黑
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瑞基(4171)
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5.33
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快篩概念股了結賣壓未歇，股價一舉跌落5、10日均線
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上緯投控(3708)
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5.26
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離岸風電族群同步修正，土洋法人逆勢加碼，下檔回測月線支撐
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興勤(2428)
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5.18
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調節賣壓沉重，股價一路破底，KD指標下彎，技術線型弱勢
製表：陳昱光
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