股王、航海王爭霸戰 專家點評4檔一次看

台股近期指數上上下下，也讓個股波動異常劇烈，除台股股王換人，信驊一度超車矽力-KY，萬海今（3）日盤中也將航海王寶座，拱手讓給貨櫃大哥長榮。對於4檔熱門人氣股後市，美系外資大砍矽力-KY千元目標價，另一外資也示警信驊將臨獲利逆風；至於貨櫃3雄部分，本土分析師認為，長榮首季營運勝萬海，續抱風險低。

美系外資將矽力-KY目標價從3,500元降至2,500元，也讓信驊今日早盤一度超車矽力-KY，但隨後矽力-KY急起直追，攀高至2775元再度奪回股王寶座，讓王后爭霸戰陷入膠著。

該外資表示，電源管理IC產業過去18個月受惠產品周期強勁，但晶圓成本、市場競爭，加上消費性電子需求放緩，產業展望欠佳，更指霸主德儀積極擴產，隨12吋將量產，可能透過綑綁電源管理IC產品搭售，矽力-KY、立錡、力智、致新等消費性電子部位高的廠商，均受衝擊。

展望新股王信驊後市，另一美系外資卻也不看好，建議投資人避開與大陸消費市場相關的個股，考量通路庫存已趨健康，但終端市場需求不振、宏觀經濟放緩等因素，預期下半年伺服器市場庫存風險恐增溫，降評信驊、譜瑞-KY評等，目標價各為2,550元、1,750元。

此外，上周五收盤價落後萬海僅1元的長榮，今日早盤以146元擠下萬海的145.5元，奪下航海王寶座。

專家分析，以近洋線為主力的萬海，1996年上市以來獲利穩定，股價穩居貨櫃3雄之冠，但近年遠洋線運價急漲，長榮、陽明後市更為看好，尤其長榮運能續增，且塞港與運價上漲的歷史重演，全年獲利可期。

摩爾投顧分析師張貽程也較看好長榮勝萬海，他以長榮去年Q4 EPS 15.3元來看，已經超越萬海同期的13.98元，且新船投入助運力升至全球第7大，有助營收維持高水位。

另有分析師認為，萬海近期營運有2大雜音，首先是業外部分，砸3.27億元買進台積電562張，持股價581.56元，遠高於目前股價557元，帳面持續虧損；其次是涉嫌壟斷操作南韓至東南亞多條航線運價，遭南韓公平會（KFTC）開罰約2.7億元，雖公司強調對財務、業務均無重大影響，將萬海股本較小，後續衝擊尚待關觀察。

至於貨櫃3雄首季營收，長榮首季營收1,708.16億元，年增89.9%；陽明營收1,067.04億元，年增71.32%；萬海營收805.05億元，年增108.47%。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）