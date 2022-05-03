預期FED升息2碼 金融股反應淡定

市場預期本周四Fed會議將如預期升息2碼，但今早金融股表現卻相當淡定，盤中類股指數又跌破5日線，4大壽險金控股富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）及開發金（2883）等指數均壓在平盤之下；而以銀行股為主的金控玉山金（2884）、兆豐金（2886）和永豐金（2890）也沒能跳脫5日線反壓。

台灣金融研訓院金融研究所所長林士傑在最新一期的「銀行家雜誌」中分析，台灣央行在6月的第二季理監事會後，還會再宣布升息。以央行發行的364天期存單來看，此被視為短天期利率定錨最重要參考指標，央行4月標售的1年期（364天期）NCD得標利率較3月初0.397％上升至0.633％，創下近7年半新高，但得標倍數僅1.21倍，卻創近5年半新低，遠低於最近一年平均1.83倍及今年平均2.08倍。4月標售的2年期得標利率0.985％，更創下19年新高，得標倍數1.28倍，則為半年新低。得標利率創高，但得標倍數卻相對下跌，顯示銀行預期央行今年第二次升息時間點已不遠，資金暫觀望等待近期更佳「進場」點，國內超低利率環境即將面臨終結。

林士傑認為，央行3月升息1碼，足額反映在放款利率，而存款總餘額49.6兆新台幣，其中台幣部份活期存款占比為61％，定期存款占比為39％。以目前國銀定期存款足額映0.25％及活期存款映0.1％計算，平均存款利率約增加0.16％，預估均存放款利差可增加9個基點（bps），如加計債券投資部位，以本國銀行目前台外幣放款總餘額34.3兆新台幣，及銀行持有的債券帳面價值達6.9兆元新台幣計算，台美同時升息1碼，預估平均淨利差共可增加約6.5個基點，一年淨利息收入將增加268億元新台幣，相當於於我國銀行業去年的年度總稅前淨利的7.9％。

（時報資訊 任珮云）

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