5/3上市、櫃企業營運快報

今（5/3）日上市、櫃企業營運快報如下：

1.全台第一家數位手工具研發製造商數泓科(6855)第1季合併營收為9084萬元，年成長13.19%，數泓科積極跨入醫療產業，將骨科手術、植牙手術及居家陪伴與照顧等醫療產業串連，可望為營運增添動能。

2.宏達電HTC(2498)首季財報出爐，營業收入為11億元，營業毛利率由上一季33.7%上升至37.8%，增加4.1個百分點，營業淨損為10.4億元，營業利益率為-94.6%，歸屬於母公司業主淨損為7.6億元，每股虧損為0.92元。

3.傳奇(4994)公布第一季財報，營收5.62億元，稅後淨利0.54億元，較去年同期轉虧為盈，每股盈餘0.49元。

4.大陸封城衝擊電子產業鏈，達方(8163)轉投資詠業(6792)第2季營運略受影響，不過詠業今年營運仍以雙位數成長為目標，達方亦積極協助詠業精密天線及壓電產品導入電動腳踏車與NB，台南廠區也將擴充30%到50%產能，協助詠業規劃下一波成長動能。

5.雙鴻(3324)代重要子公司雙鴻電子科技工業(昆山)有限公司公告，收到當地政府通知，自5月1日正式復工，並依政府規定逐步恢復生產。公司仍將密切觀察後續疫情發展，配合當地政府規定採取應變措施，以確保員工安全與健康。

6.心誠鎂宣布，旗下所開發的霧化器Pulmogine獲得澳洲衛生部醫療用品管理局(TGA)醫療器材許可，未來將可服務更多呼吸藥物開發的藥廠於澳洲進行臨床試驗，將大幅提高公司藥械合一CDMO業務的全球競爭力。

7.瞄準膠原蛋白商機，軒郁國際（6703）繼熱銷千萬的power shake超能奶昔引領後，再推出新品「m2超能膠原飲」，挾著由國際巨星孫藝珍擔任代言氣勢，銷售當月即突破萬盒銷售。

8.懷特（4108）3日表示，旗下精製黃耆多醣萃取物，能誘導細胞產生微小RNA，達到對抗變種病毒株、抑制病毒複製和細胞激素風暴的效果，研究成果已發表於知名國際醫學期刊《藥理學前沿,Frontiers in Pharmacology, 2022》。