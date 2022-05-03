群益看好網通等類股 康和：本周看16,900

康和投顧預期本周指數區間16,400-16,900點

4月29日全體上市公司總市值為51兆4,930.79億元，較前周五（4月22日）總市值減少1兆3,129.73億元，周減幅為2.49％。

康和投顧預期本周指數區間16,400-16,900點，本周看好八大題材類股，包含：網通股、食品股、導線架股、晶圓代工股、第三代半導體股、二極體股、微控制器股、高速傳輸股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.美國科技股Meta財報優於預期帶動該公司股價大漲，並激勵科技股反彈，抵銷對於美國第一季GDP意外下滑的擔憂。顯示近期財報季中表現較佳的企業，仍有望獲得強勁走勢。

2.聯發科與聯電等半導體大廠近期釋出亮麗的首季財報，同時釋出良好的未來展望，提振電子族群尋得短線支撐。

3.台灣3月領先指標綜合指數自137.23攀升至137.7，延續正成長格局，景氣表現仍相對強勁，有望提振股市表現。

群益證券本周看好網通等五類股

台股今年初開盤迄4月底共75個交易日，集中市場總成交值為22兆5,507.63億元，市場日均值3,006.77億元，股票成交量週轉率為42.12％。

群益證券本周看好五大題材類股，包含：網通股、伺服器股、再生能源+綠能股、農糧股、貨櫃+散裝+航空股等，看本周台股指數區間為16,400-17,000點。

群益證券分析指出，近期三項國內外利多因素：

1.指數自3月底17,770點起跌，4月底低點到16,219點，下跌超過1,500點，主因是美國科技股大跌與美元指數上漲，引發外資減碼，在內資持續偏多，跌深易出現反彈。

2.4月下旬聯電財報優於預期，股價強勢反彈，而且4月中旬起外資對聯電已停止賣超動作；聯發科財報亦優於市場預期，特別是展望自信認為手機市場下修到零成長，但聯發科市占率仍會提高。大型科技股股價止穩，指數由急跌轉為震盪整理。

3.銀行與一般投資人持續加碼台積電，使得1月起台積電累積跌幅小於台積電ADR累積跌幅，4月底台積電ADR止穩與現股折價收斂，代表外資減碼台積電壓力降低。