多方休兵 7檔食品小將以守代攻

台股走過驚嚇4月，市場期待520行情天降甘霖。4月在眾利空襲擊下，大盤失速下挫，即使投信買超救火，仍難抵抗外資提款攻勢，4月台股大跌1101點。上周五（4/29）強勢收漲172.8點，為16592.18點，但五一連假期間美股先跌再漲，呈現V型反攻，周一那指大漲1.6％、費半飆3.5％，但未對台股發揮激勵作用。今早指數隨台積電震盪翻紅，拚守住五日線以及16500點，卻只是曇花一現，隨後跌勢擴大，早盤低點下探16505點，再度測試整數關卡支撐。盤面上，造紙股獨秀，五一連假前食品族群表現紅不讓，但今天以守代攻，力抗空方攻勢，宏亞（1236）、興泰（1235）、臺鹽（1737）、愛之味（1217）、味全（1201）、南僑（1702）、福懋油（1225）守在盤上。

天仁（1233）、福壽（1219）、台榮（1220）、聯華投控（1229）跌幅超過1％，承受賣壓。不過，法人認為，在市場大幅波動之際，政策支持的產業，往往成為盤面少數亮點，目前看到食品股的味全、卜蜂、統一、泰山有法人資金卡位跡象，有望為520行情暖身。

近來美股上沖下洗，表現變化大，本周台股面臨考驗，周二早盤下探到16505點止住，首先力拚不再破底。市場聚焦上市櫃公司4月營收及新一波法說會，兩大關鍵因素。投信法人表示，近期台股呈現較大幅修正，但利空一次出盡，有利技術面打出堅強底部，下半年隨著基本面回溫，高股息題材發酵，漲升行情樂觀，建議逢低分批布局台股基金。

（時報資訊 張嘉倚）

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