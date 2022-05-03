盤前掃描｜5/3財經重點一把抓

本日重要投資情報：

（1）14檔獲利旺 可望有基之彈

（2）5月先下後上 名師點將潛力股

（3）用電拉警報 黎方國點名10檔缺電概念股

（4）美債殖利率觸3％ 美股上演深V反轉



工商時報為您精選今日不得不知的財經資訊，開盤前掌握投資先機。



台積電大樂 蘋果新機如期量產

雖然俄烏戰爭及中國大陸疫情封城等外在變數影響蘋果生產鏈，但在預期不確定性因素下半年消散後將帶動新一波買氣，蘋果生產鏈仍依原計畫推進…閱讀全文

美債殖利率觸3％ 美股上演深V反轉

美國聯準會（Fed）將於周四公布最新利率決策，市場預期將升息2碼，美國10年期公債殖利率一度觸及3％心理關卡，為2018年以來首見…閱讀全文

5月先下後上 名師點將潛力股

上周台股周K線及月K線同收黑，加上美股大跌後，今（3）日盤勢將先回測本波低檔16,219點支撐，三投資名師前瞻5月行情為先下後上區間震盪格局…閱讀全文

用電拉警報 黎方國點名10檔缺電概念股

夏天還沒到，用電先拉警報！因居家隔離人數爆表，加上台中火力電廠7號機組破管，上周全台電力備轉容量率一度掉到2％，險些進入「限電」準備作業…閱讀全文

航運大哥要換人？散戶注意5月兩大暗號

受惠全球海運巨頭馬士基調升全年獲利，29日帶動買盤轉進航運族群、類股指數飆升近4%，長榮股價更大漲5%，差1元就幹掉萬海，下周可望掀起航運股股王爭霸戰…閱讀全文

14檔獲利旺 可望有基之彈

市場信心不穩，國際市場波動加大，牽動台股連假行情。法人認為，5月將面臨Fed利率決策會議，以及上市櫃首季財報、4月營收公布期間，分別代表資金面、基本面兩大指標…閱讀全文

金管會4招補破網 產險481億救命金上膛

防疫保單之亂恐拖垮產險公司，金管會出手補破網。金管會主委黃天牧2日坦言，防疫保單理賠數字不斷增加，的確對產險公司財務造成壓力，股東增資是首要方式…閱讀全文

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