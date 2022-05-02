美股波及台股？黃天牧特別關注「這件事」

美股近期波動加劇，也引發台股資金不穩定，金管會主委黃天牧2日在立法院指出，近來市場波動加大，會要求證交所對主要資金進出要「特別監視」，尤其是在外資進出台股部分，更會「特別關注」。

黃天牧表示，全球今年股市波動高，台股年來跌幅8％多，相對比較抗跌，主計處估經濟成長率近4％，基本面還是很穩健，量能也尚未失控，台股短線難逃波動但基本面有撐，提醒投資人「注意風險，審慎選股」。

黃天牧表示，從年初以來，全球都在跌，可是台股跌幅相較其他國家低，據統計，年來台股跌了8％多，韓國股市跌超過9％，NASDAQ跌幅更深，可見台股相對有相對有韌性，且2日日韓股市雖下跌，但跌幅有收斂。

再從基本面來看，台灣上市櫃公司第一季營收10.2兆元，比去年增加13％，加上殖利率高達3.96％，外資現在持有台股的市值也還在四成左右，每天的交易量，外資部分大概也占29～30％。

針對立委再度關切外資出具台積電研究報告後大賣台積電，黃天牧強調，下單賣出台積電的客戶與出具報的外資間有沒有串連，要有證據連結，目前得到的資訊是沒有，但未來會繼續監控。

黃天牧表示，台股難免受到大環境跟著波動，但終究要回歸基本面，所以還是提醒投資大眾「注意風險，審慎選股」；現在很多情況是以前沒有見過的，如上海封城、俄烏戰爭對供應鏈影響、農產品價格及升息，但目前台股量還是有3,000億元以上，流動性仍是很足，因此還是溜狗理論，狗跑來跑去，仍會回主人身邊，狗是價，主人是基本面。

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