T+0於5/9上路 券商動起來

上半年證券市場重頭戲－不限用途款項借貸「T+0」9日將正式上路。據了解，各大券商已提前對旗下客戶進行推廣，並主打利率、服務費優惠，積極開拓此業務。且因應數位化趨勢，投資人只要完成線上申請，賣股當日即可變現，提升資金運用靈活性。

股民未來賣股款項入帳不必再等兩天，金管會去年底放寬證券商不限用途款項借貸擔保品新增「應收在途交割款債權」，只要是賣出上市櫃有價證券，就能以支付一至兩天利息方式，由券商最快在當日將款項撥入戶頭，預計9日起全面實行。

據了解，因應「T+0」新業務開放，證交所、券商交易系統日前已完成修改及測試，且在去年底公布放寬規定後，各券商紛紛提前進行通路宣傳戰，並在年底前推出利率、手續費折扣，期望在9日正式上路後，即可吸引投資人申請辦理，初步規劃以推廣新業務及開拓客源兩大方向為主。

富邦證商品業務處副總施伯承指出，「T+0」開放有三大重點需要關注，第一，「T+0」屬於券商不限用途借貸業務新增擔保品範疇，投資人必須先向券商申請才能使用，一般而言，臨櫃及線上簽署皆可辦理；第二、「T+0」借款僅限上市櫃股票，不含興櫃交割款；第三、「T+0」將不納入帳戶維持率跟授信額度計算，可提高資金運用靈活度。

不過，券商主管提醒，投資人在申請「T+0」業務時，券商會把帳戶內應付款項與當日賣股所得扣除，結餘為正數才是實際能夠出借的金額，最低出借金額約設定一萬元，最高上限則不能超過賣股金額。換句話說，投資人將無法透過此方式進行「類無本交易」。

施伯承分析，目前市場投資人普遍已習慣T+2交易制度，對於T+0概念還需推廣及培養，隨著客戶了解程度提高，相關需求預期將逐步發酵。券商公會對「T+0」業務開放抱持正面心態，看好將是證券商邁向投行發展的重要里程碑。未來也期盼複委託交易鬆綁信用交易限制，讓國內業者得以「全副武裝」與國際市場競爭，邁向「亞洲理財中心」目標前進。

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